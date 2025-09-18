Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona, per Gino Cecchettin "violenza non è risposta, non sono felice"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In seguito all’aggressione in carcere di Filippo Turetta, Gino Cecchettin ha preso parola. Lo ha fatto al festival Pordenonelegge, dove ha confermato la sua posizione: “Non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito”, ha dichiarato.

Le parole di Gino Cecchettin

Al festival Pordenonelegge, Gino Cecchettin ha risposto in merito all’aggressione subita da Filippo Turetta in carcere.

Dopo la notizia, ha dichiarato di non pensare che la violenza sia la risposta. L’episodio sarebbe avvenuto per via del “codice d’onore interno”, spiegano i legali del giovane, diventato oggetto di attenzioni per il femminicidio di Giulia Cecchettin, per il quale è stato condannato.

Ha quindi spiegato: “Il messaggio che vorrei dare è che non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare”. E aggiunge: “Sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo in senso opposto. Vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare”.

L’aggressione in carcere

Turetta sarebbe stato aggredito il mese scorso, ma la notizia è stata resa nota solo il 18 settembre. Il giovane sarebbe stato spostato dalla terza sezione, che ospita i detenuti per reati di genere, alla quarta sezione, dove si trovano carcerati per reati comuni.

Il motivo della decisione, spiegano i suoi avvocati, è legato all’incolumità dell’assistito, poiché chi commette violenza sulle donne, chi collabora con la giustizia o chi abusa di minori viene spesso preso di mira dagli altri detenuti.

L’aggressore stesso, un 55enne finito in isolamento, ha confermato di aver colpito Turetta con un pugno.

La condanna a Turetta

Il caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin, per il quale Filippo Turetta è stato condannato, ha avuto un’eco talmente vasta che situazioni simili erano purtroppo prevedibili.

Nel dicembre 2024 Turetta è stato condannato all’ergastolo, con l’esclusione delle aggravanti della crudeltà e dello stalking. Il processo d’appello inizierà il 14 novembre.

Come ha sottolineato Gino Cecchettin, però, la violenza non è la risposta: un episodio del genere dimostra soltanto che c’è ancora molto lavoro da fare.