Filippo Turetta preso a pugni da un detenuto in carcere a Verona dopo il trasferimento dalla sezione protetta

Filippo Turetta è stato picchiato nel carcere di Verona da un detenuto 55enne, che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e una per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto a fine agosto, ma è stato reso noto solamente nelle scorse ore. Il giovane si trova nel penitenziario per aver ucciso con 75 coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il femminicidio è stato commesso l’11 novembre 2023, a Fossò, nel Veneziano.

Turetta, nel marzo scorso, riferì ai suoi avvocati che sarebbe stato spostato dalla terza sezione “protetta“, quella che ospita i carcerati che hanno commesso reati di genere, alla quarta sezione, quella in cui ci sono i detenuti che stanno scontando condanne per reati comuni.

I legali dello studente, allora, lanciarono l’allarme, temendo per l’incolumità del loro assistito, consapevoli che nelle carceri vige una sorta di “codice d’onore interno” seguito da alcuni detenuti che tendono a punire chi abusa dei minori, chi collabora con la giustizia e chi commette violenze sulle donne.

L’aggressore ha confermato l’agguato

Ora il quotidiano L’Arena fa sapere che a fine agosto un detenuto di 55 anni ha picchiato Turetta. Non è chiara la gravità e l’intensità dell’aggressione che è stata confermata dallo stesso autore dell’agguato.

Quest’ultimo ha ammesso di aver colpito il giovane con un pugno. C’è però il sospetto che Turetta possa essere stato pestato più pesantemente.

Per il detenuto 55enne è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per diversi giorni.

Secondo quanto ricostruito da L’Arena, l’autore dell’aggressione, fedele al sopracitato ‘codice d’onore‘, avrebbe espresso il suo disappunto per la presenza di Turetta nella quarta sezione del carcere. Quando lo ha incrociato è scattato il pestaggio.

La protesta del detenuto 55enne

Il 55enne, dopo aver picchiato Turetta, ha trascorso una settimana in isolamento per poi essere trasferito in una cella singola che era stata bruciata dal detenuto che vi alloggiava precedentemente e che, a causa del rogo, è in condizioni precarie.

L’aggressore dell’omicida di Giulia Cecchettin avrebbe quindi chiesto di essere messo in un’altra cella. Inoltre ha iniziato una protesta, smettendo di bere, di mangiare e di assumere i farmaci che gli sono stati prescritti.