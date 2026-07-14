Filippo Velardi, l’intervista all’attore: "Il coraggio nasce sempre dalla paura"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che entrano in una stanza e sembrano voler essere visti. Altri, invece, sembrano voler vedere, come Filippo Velardi. Prima ancora che un interprete, dà l’impressione di essere un osservatore. Osserva le persone, le pause, le esitazioni, i silenzi. E forse è proprio da lì che nasce il suo modo di recitare: non dalla ricerca di un personaggio, ma dall’abitudine ad ascoltare la complessità dell’essere umano. Parlare con Filippo Velardi significa accorgersi, quasi subito, che il centro della conversazione non sarà il cinema. O almeno, non soltanto il cinema. I film, il teatro, il doppiaggio, i registi incontrati lungo il cammino diventano piuttosto il paesaggio attraverso cui affiorano domande più profonde: chi siamo quando smettiamo di interpretare un ruolo? Quale parte di noi continua a cercare approvazione? Che rapporto abbiamo con la paura, con il dolore, con il desiderio di essere riconosciuti? Filippo Velardi non offre risposte definitive. Diffida delle formule semplici, delle certezze esibite. Ogni sua riflessione sembra nascere da un dubbio prima ancora che da una convinzione. È il dubbio di chi continua a sentirsi in cammino, anche dopo oltre vent’anni di mestiere. Di chi preferisce immaginarsi al terzo piano di un grattacielo anziché sull’attico, perché considera la strada ancora più importante dell’arrivo. La sua è una carriera costruita con la pazienza di chi non ha mai rincorso scorciatoie. Teatro, cinema, televisione, doppiaggio: esperienze diverse che non sembrano aver alimentato il desiderio di apparire, quanto piuttosto quello di comprendere. Comprendere un personaggio, certo, ma anche comprendere sé stesso. In un tempo in cui tutto sembra chiedere velocità, la sua storia racconta invece il valore della lentezza, della preparazione silenziosa, della fedeltà quotidiana a un mestiere che, prima ancora di essere una professione, è diventato una forma di responsabilità. Colpisce il modo in cui parla della paura. Non prova mai a negarla. Anzi, la considera quasi una compagna di viaggio. Per lui il coraggio non consiste nell’assenza del timore, ma nella decisione di attraversarlo. È una distinzione sottile, ma decisiva, perché restituisce l’immagine di un uomo che non ha costruito la propria identità sull’invulnerabilità, bensì sull’accettazione della propria fragilità. Anche la fede, affrontata con pudore e senza alcuna intenzione di convincere, non appare come un rifugio dalle domande, ma come il luogo in cui quelle domande possono continuare a esistere. Nelle sue parole non c’è il linguaggio di chi possiede la verità. C’è, piuttosto, la serenità di chi ha imparato a convivere con il mistero. È una differenza sostanziale, che rende il suo racconto sorprendentemente umano. Forse è proprio questa la sensazione che accompagna l’intera intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Filippo Velardi: l’impressione di trovarsi davanti a un uomo che ha smesso di voler sembrare. Che non rivendica successi, non costruisce personaggi fuori dal set e non sente il bisogno di proteggersi dietro un’immagine. Parla delle proprie insicurezze con la stessa naturalezza con cui racconta un provino, un ricordo d’infanzia o il silenzio che precede una scena. Alla fine dell’incontro resta una convinzione semplice. Alcuni attori interpretano vite che appartengono ad altri. Altri, prima ancora, trascorrono la propria esistenza cercando di comprendere la loro. Filippo Velardi sembra appartenere a questi ultimi. Ed è forse proprio questa ricerca, mai conclusa e mai esibita, a rendere autentico il suo modo di stare davanti alla macchina da presa e, prima ancora, davanti alla vita.

Lei ha ormai un percorso importante alle spalle e c’è una domanda che mi piace rivolgere a chi ha già costruito una carriera. Uso spesso la metafora di un grande condominio: se il suo percorso da attore fosse la scala di un palazzo, oggi a quale piano si troverebbe?

“Se immagino il mio percorso come quello di un grande palazzo, direi di trovarmi ancora al terzo piano. Mi vedo quasi fermo accanto a una pianta, all’ombra, perché questo è un mestiere faticoso e, in questo momento, sento il bisogno di capire come affrontare la rampa successiva. Mi chiedo quale sia il modo migliore per continuare a salire. Il mio percorso artistico è sempre stato molto lento, ma proprio per questo anche molto bello. Nella mia immaginazione quel palazzo è quasi un grattacielo americano di cento piani e sono ancora al terzo. Ho ancora molta strada davanti a me e, in fondo, questa prospettiva mi piace”.

Eppure svolge questa professione da tantissimi anni. Forse non ricorda nemmeno più quando ha iniziato.

“Ho iniziato a diciannove anni come attore professionista di teatro. In realtà recitavo già da bambino, tra la scuola e la parrocchia, ma la mia prima fiction è arrivata intorno ai ventitré anni. Sono ormai quasi vent’anni che svolgo questo mestiere. Eppure, ogni volta, è come se fosse la prima. Non entro mai su un set pensando di sapere già tutto. Al contrario, cerco di affrontare ogni esperienza con lo spirito di chi ricomincia da capo, come se fosse una nuova avventura”.

Questo modo di vivere il suo lavoro rispecchia anche il significato che attribuisce alla parola ‘ambizione’?

“Sì, perché per me l’ambizione non coincide semplicemente con il raggiungimento di un obiettivo. Conta soprattutto il percorso che conduce al traguardo. Può capitare di affrontare un progetto che non rappresenta ancora il massimo di ciò che vorrei fare, ma se in quel momento riesco a superare quello scalino con impegno e dedizione, allora quella è già ambizione. Ogni esperienza rappresenta un passaggio che mi rende più consapevole. Più che preparato, direi proprio più consapevole di ciò che sono e di ciò che posso offrire nel lavoro successivo”.

Guardando al Filippo che muoveva i primi passi in questa professione, quali aspetti aveva sottovalutato e quali, invece, aveva sopravvalutato del percorso che lo attendeva?

“Sicuramente avevo sottovalutato l’aspetto economico. Questo è un lavoro che procede a ondate: ci sono periodi in cui si lavora per diversi mesi e altri in cui tutto si ferma. In quei momenti bisogna capire subito come ripartire. Mi occupo anche di doppiaggio e questo mi aiuta. A volte mi permette di vivere serenamente, altre semplicemente di andare avanti. Da giovane non avevo compreso fino in fondo quanto questa alternanza potesse incidere sulla vita quotidiana. Avevo sottovalutato anche il livello di concorrenza che caratterizza questo ambiente. È un settore altamente competitivo: ciò che per me può rappresentare un valore aggiunto, per qualcun altro può essere già acquisito o addirittura superato. Per questo è necessario confrontarsi continuamente con sé stessi e chiedersi come continuare a crescere. Più che reinventarsi, però, credo si tratti di trovare costantemente nuovi modi per esprimersi. In fondo tutto è già stato inventato dagli artisti che ci hanno preceduto. Noi attori lavoriamo inevitabilmente anche sulla ripetizione”.

Del resto, recitare significa anche restituire vita a parole e storie che qualcuno ha già scritto prima di noi.

“Esattamente. Ciò che posso aggiungere è il mio vissuto personale, le mie esperienze, il mio dolore e le mie gioie. Per quanto mi riguarda, è soprattutto il dolore ad aver avuto un ruolo importante nel mio percorso artistico. Credo che chi fa l’attore trasformi quella sofferenza in materia espressiva. Se nella mia vita non avessi conosciuto il dolore, probabilmente non avrei nemmeno scelto questo mestiere. Per quanto riguarda, invece, ciò che avevo sopravvalutato, direi forse alcuni maestri o alcune opere. Questo percorso è fatto di persone, e le persone sono tutte di passaggio. Un maestro può insegnare qualcosa e, poco dopo, un altro può offrire una prospettiva completamente diversa. Alla fine è un continuo costruire e decostruire. Forse avevo sopravvalutato l’idea che qualcuno potesse indicarmi una strada definitiva. Gli insegnamenti degli altri sono preziosi, ma non esiste un’unica via, né una formula definitiva, per svolgere questo mestiere”.

Questo continuo processo di costruzione e decostruzione, come lo ha definito lei, l’ha portata a porsi quella domanda che, prima o poi, molti si fanno: ‘Ma io chi sono?’?

“Sì, è una domanda che mi sono posto molte volte. Nella mia vita c’è stato anche un momento molto importante: circa quattordici anni fa ho vissuto un’esperienza di fede molto intensa. È un tema di cui non parlo spesso, perché credo sia giusto rispettare la laicità che caratterizza anche il nostro ambiente. Non sento il bisogno di imporre nulla né di dimostrare qualcosa agli altri. Piuttosto, sento l’esigenza di mettermi continuamente alla prova. Da quel momento ho capito che essere Filippo è meraviglioso, ma anche complesso. Significa confrontarsi con le proprie paure e, allo stesso tempo, trovare il coraggio di affrontarle. Per me il coraggio non può esistere senza la paura: se non provassi paura, probabilmente non avrei nemmeno bisogno di essere coraggioso. Oggi, se mi chiedo chi sono, rispondo che sono una persona che aspira soprattutto alla semplicità. Mi capita spesso di partecipare a feste o serate legate al nostro ambiente e mi accorgo che finisco quasi sempre a parlare con i tecnici, con chi lavora dietro le quinte, con gli operai che allestiscono un set. Naturalmente parlo anche con gli attori, ma con quelle persone mi sento particolarmente a mio agio, perché credo che la vita sia fatta soprattutto di semplicità. Per me ciò che conta davvero sono gli affetti e la mia famiglia. È lì che ritrovo il senso di tutto”.

In che senso ‘complesso’?

“Sono una persona complessa, ma non complicata. Ho i miei alti e bassi. In un certo senso sono stabile proprio nel mio disequilibrio, che mi accompagna da sempre e che, forse, è anche uno degli elementi che mi hanno portato a scegliere questo mestiere. L’attore vive costantemente nell’incertezza: attende un provino, una chiamata, la conferma di un set, una prova costume, oppure di sapere se un provino è andato bene oppure no. Un tempo tutto questo mi pesava molto di più; oggi, invece, riesco a viverlo con maggiore distacco. Ho imparato ad accettare la mia imperfezione. Credo, anzi, che siano proprio le imperfezioni a poter diventare un dono, sia per gli altri sia per il lavoro che svolgo. Un tempo cercavo di essere perfetto, di fare sempre la scelta giusta. Oggi so che posso anche sbagliare. Se dovessi dire chi sono, risponderei che sono una persona che sbaglia, che ha paura e che, proprio grazie a quella paura, trova anche il coraggio di andare avanti. Per me la paura è un elemento fondamentale. Se non la provassi, probabilmente non farei nulla. È proprio affrontandola che riesco a proseguire il mio cammino”.

Prima ha parlato di dolore. Io userei un’altra parola, senza necessariamente entrare in aspetti troppo personali: caos. Mi viene in mente Nietzsche, quando scrive che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Le chiedo allora: l’arte l’ha aiutata a placare, o almeno a dare una forma, a quel caos interiore?

“Sì, credo di sì. Il caos c’è stato, soprattutto negli ultimi due o tre anni. Ho attraversato periodi in cui mi chiedevo: ‘Che cosa sto facendo? Dove sto andando?’. Erano momenti di autentico smarrimento. Non considero l’arte una terapia, perché la terapia è un’altra cosa e si fa con uno psicologo. Credo, però, che l’arte abbia un effetto terapeutico. Mi aiuta a essere presente. Per esempio, prima di entrare sul set posso avere ansie, preoccupazioni o problemi personali. Poi arriva il momento in cui viene dato il via alla scena e, all’improvviso, sono completamente presente, con me stesso e con gli altri. Accade qualcosa di particolare: da una condizione di disordine interiore passo a una forma di equilibrio. Un equilibrio che nasce anche dal fatto che ci sono una sceneggiatura da rispettare, un regista da seguire e un film che richiede concentrazione. Per questo dico spesso: meno male che esiste l’arte. Mi aiuta a sentirmi più vivo. Nella vita quotidiana, infatti, mi capita spesso di non riuscire a essere completamente me stesso. O meglio, di non fare davvero ciò che vorrei. Mi blocco, mi domando come verranno interpretati un gesto o una parola, immagino le possibili reazioni degli altri e finisco per rinunciare. Nel film, invece, quella battuta va pronunciata, quell’azione va compiuta e io la compio. In questo senso il mio lavoro mi rende più libero di quanto riesca a essere nella vita”.

Non c’è il rischio, vivendo così, di accumulare rimpianti o rimorsi?

“Il rischio esiste. Però, guardando indietro, mi sono accorto che quelli che consideravo rimpianti erano semplicemente esperienze che mi sono servite a capire meglio chi sono. Una delle lezioni più importanti che questo mestiere mi ha insegnato è imparare ad allontanare le relazioni tossiche. È un percorso che sto compiendo ancora oggi. L’attore, almeno per come vivo questa professione, è una persona molto empatica. Me lo dicono spesso, anche se, in realtà, sono un solitario. Sto bene con gli altri, ma ho bisogno di restare centrato. Se una relazione ti porta continuamente a perdere quella centratura, allora rischia di allontanarti anche dal lavoro. Per questo credo sia importante imparare a prendere le distanze da tutto ciò che destabilizza. Quei presunti rimpianti, quindi, oggi li considero semplicemente tappe necessarie. Dopo un paio d’anni piuttosto complicati, segnati da situazioni che mi portavano continuamente fuori asse, ho capito un aspetto fondamentale: per svolgere questo mestiere ho bisogno di restare centrato. Poi, se nella vita arriverà la persona giusta, sarà un’altra storia”.

A un certo punto della vita tutti dobbiamo scegliere quale strada intraprendere. Per lei la recitazione e il doppiaggio sono stati un colpo di fulmine oppure una consapevolezza maturata lentamente? E ha mai avuto paura che questo amore per il suo mestiere potesse trasformarsi, a sua volta, in una relazione tossica?

“Il doppiaggio è arrivato in un secondo momento: il mio primo amore sono sempre stati il teatro, il cinema e la televisione. Il doppiaggio è un’attività che mi permette anche di integrare le entrate, come accennavo. Per quanto riguarda la recitazione, più che di amore parlerei quasi di un dovere nei confronti del pubblico. È una sensazione che porto con me da sempre. Fin da quando avevo quattro o cinque anni sapevo che sarei diventato un attore. Ricordo che, da bambino, mentre salivo le scale di casa, a Palermo, osservavo le mie mani, i miei piedi, contavo i gradini e avevo la sensazione che una telecamera mi stesse riprendendo di lato. Era come se mi osservassi già dall’esterno. Per questo credo che questa sia davvero la mia strada. Ho fatto l’impossibile per percorrerla. Ho affrontato molte prove per questo mestiere e, forse, non le avrei affrontate nemmeno per una donna. O forse, semplicemente, non ho ancora incontrato quella giusta. Ho sposato questa professione con un amore talmente profondo da continuare a seguirla anche quando non comprendevo pienamente ciò che stavo vivendo. Fa parte di me. Ci sono stati periodi molto difficili, ma non ho mai smesso di inseguire questo sogno. Per me è certamente un dovere, ma anche un diritto d’amore. So che può sembrare un’espressione quasi folle, ma è davvero così. Non riesco a immaginare un’altra vita professionale”.

Si è mai sentito tradito da questo amore per la recitazione?

“Dal mestiere no. Magari da alcuni ambienti o da alcune persone che lavorano in questo settore, ma può accadere come in qualsiasi altro contesto. Ci sono persone con cui nasce subito una sintonia e altre con cui questo non accade. Il mio lavoro, invece, non mi ha mai tradito. Anzi, il rapporto che ho con lui è proprio quello di una relazione d’amore. Le faccio un esempio: ogni volta che devo entrare in scena mi metto il profumo, proprio come farei se stessi andando a un primo appuntamento. Tanto che spesso la truccatrice o la costumista mi dicono: ‘Quanto profumo ha messo!’. Per me è davvero come prepararmi a un incontro importante. Per questo dico che il mio lavoro non mi ha mai deluso. Nel momento in cui entro in scena e pronuncio una battuta, sento di aderire profondamente a una verità che porto dentro da sempre: essere esattamente nel posto in cui desidero essere”.

Tutti gli amori, però, comportano anche sacrifici. Qual è stato il prezzo più alto che questo mestiere le ha chiesto di pagare?

“Sicuramente le relazioni. E poi anche l’aspetto economico. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto concedermi determinate esperienze, ma non ho potuto permettermele. Questo mestiere richiede sacrificio e costanza. A volte mette alla prova anche una relazione, perché inevitabilmente assorbe tempo ed energie. Se il rapporto è autentico non dovrebbe trasformarsi in una pretesa, ma resta comunque un equilibrio delicato. Mi è costato anche il tempo trascorso lontano dalla mia famiglia, dai miei genitori e dalla Sicilia. È vero che ci siamo trasferiti in Toscana quando avevo diciassette anni per il lavoro di mio padre, ma la distanza resta comunque un prezzo da pagare. A volte penso che, se avessi scelto un impiego più tradizionale, probabilmente avrei potuto concedermi molte più possibilità dal punto di vista pratico. Eppure, nonostante tutto, sono molto più felice così di quanto sarei stato facendo un altro mestiere”.

Poco fa ha parlato di paura e di coraggio. Qual è stata, e qual è ancora oggi, la sua paura più grande? E quale, invece, il più grande atto di coraggio che questo mestiere le ha richiesto?

“La paura più grande è sempre quella di non farcela. Può essere il timore di affrontare il primo giorno di set, soprattutto quando so che mi aspetta una scena difficile o che i tempi sono molto stretti. Il coraggio, invece, nasce proprio nel momento in cui riesco a superare quelle barriere. Mi sono reso conto che, molto spesso, si tratta di ostacoli soltanto mentali e non reali. Ho trovato il coraggio di lavorare accanto ad attori molto più affermati di me. Mi considero comunque un attore importante, anche se non sono ancora famoso. Ho imparato ad affrontare situazioni di tensione e, quando accade, il mio istinto è sempre quello di cercare di riportare armonia. Tengo molto a evitare la competizione. Non ne vedo il senso. Ognuno porta con sé la propria storia, ed è questo ciò che conta davvero. Contrapporsi non serve, perché il nostro è un lavoro di squadra. Penso, per esempio, all’ultima esperienza che ho vissuto poche settimane fa sul set di Makari: è stata bellissima proprio perché lavoravamo tutti insieme. Nessuno era migliore degli altri; diventavamo migliori grazie alla forza del gruppo. Può capitare di percepire tensioni o dinamiche tra alcune persone, ma preferisco non entrarci. Come si dice a Palermo, da un orecchio mi entra e dall’altro mi esce: faccio finta di niente. Mi interessa stare bene ed essere consapevole della fortuna che ho in quel momento. Sono su un set, sto facendo il lavoro che amo e penso a tutte le persone che vorrebbero svolgere questa professione senza averne la possibilità. Per questo mi sento fortunato e non voglio lasciarmi trascinare da conflitti che non mi appartengono”.

Quale lato del suo carattere ha scoperto proprio grazie alla recitazione?

“Sicuramente un difetto, la mia permalosità. Mi sono accorto che esiste e ho dovuto imparare a riconoscerla e a tenerla sotto controllo. Forse c’entra anche il mio essere siciliano: a volte basta una parola per sentirsi toccati. Questo mestiere, però, mi ha insegnato che bisogna scegliere sempre la strada della generosità. Se invece devo parlare di una qualità che ho scoperto, direi la prontezza. Ho imparato a farmi trovare pronto. Se mi dicono che una scena si girerà il giorno successivo, non mi lascio sopraffare dall’ansia di una preparazione infinita. Mi preparo, naturalmente, ma soprattutto cerco di arrivare pronto. Poi il modo in cui quella scena prenderà forma dipenderà anche da ciò che accadrà sul set. Un attore deve sapersi adattare”.

Accennava ai maestri che ha incontrato nel suo percorso. Senza fare nomi, c’è stato qualche insegnamento che, pur riconoscendone il valore, ha scelto di non fare suo perché sentiva che non le apparteneva?

“Sì, soprattutto all’inizio della mia carriera teatrale. Se un metodo non risuonava con la mia sensibilità, semplicemente non riuscivo a farlo mio. Ricordo una frase di Sergio Castellitto che mi è sempre rimasta impressa: diceva che gli attori sono contenitori da riempire. Anch’io mi sento così. Dentro questo contenitore raccolgo strumenti diversi. È come avere un armadio pieno di tasselli: alcuni li utilizzo spesso, altri non li ho mai usati, ma restano comunque lì. Forse un giorno tirerò fuori proprio quell’insegnamento che vent’anni fa avevo deciso di non seguire e scoprirò che è arrivato il momento giusto per metterlo in pratica. C’è però un’idea che non mi appartiene: prendersi troppo sul serio. Penso ad alcuni metodi, soprattutto di tradizione americana, nei quali ci si immedesima a tal punto nel personaggio da rischiare di non uscirne più. Io non sono così. La vita, di per sé, porta già abbastanza sofferenza, ma anche molta bellezza. Quando recito entro completamente nella scena, faccio ciò che il personaggio richiede, ma quando il set finisce, per me quella giornata si conclude. Addirittura, quando termina un film, il giorno dopo riesco già a lasciarlo andare. Le battute, invece, restano con me durante il periodo di lavorazione. Le ripeto continuamente, anche mentre faccio la spesa o mi trovo nelle situazioni più quotidiane. A volte utilizzo qualche frammento di dialogo, cambio il tono della voce, osservo come reagiscono le persone. È una sorta di esercizio continuo sull’ascolto e sulla voce. Ma non diventa mai un’ossessione. Finito il lavoro, torno semplicemente a essere Filippo. I copioni, invece, non li butto mai. Li conservo tutti in un cassetto perché rappresentano la memoria del percorso che ho compiuto”.

Sono un ricordo oppure rappresentano anche una sorta di coperta di Linus?

“Probabilmente rappresentano anche quella”.

Ha citato la fede. Molti attori mi hanno descritto la recitazione come una forma di fede. Lei si riconosce in questa immagine?

“Se la guardiamo dal punto di vista del rito e della ripetizione, allora sì, può esserci qualcosa che richiama un atto di fede. La recitazione, però, non coincide con tutta la mia vita. È una parte fondamentale di me. Amo profondamente questo mestiere e continuo ad amarlo anche nei momenti in cui mi sembra che tutto vada storto. Ma non confondo mai il lavoro con la mia esistenza. Se come attore vivo un momento positivo, questo non significa automaticamente che nella mia vita privata tutto sia risolto. Posso essere soddisfatto professionalmente e avere comunque questioni personali ancora aperte. Il lavoro non cancella ciò che resta irrisolto. Per questo preferisco parlare non tanto di un atto di fede quanto di un atto di fedeltà. Fedeltà a qualcosa che porto nel cuore da sempre. Ho la sensazione che esista una volontà più grande della mia che mi abbia affidato questa missione. A volte vivo davvero questo mestiere come una missione. Anche nei momenti di maggiore confusione, quando mi domando se accettare o meno un determinato lavoro, c’è una sola certezza che non viene mai meno: so che alla fine lo farò. È un aspetto che continua a sorprendermi. Posso essere pieno di dubbi, paure e incertezze, ma quando arriva il momento decisivo so che agirò. Sono molto determinato. Alla fine conta ciò che fai quando sei chiamato ad agire, non lo stato d’animo con cui ci arrivi”.

Da dove nasce una fede così profonda dal punto di vista religioso?

“Ne parlo volentieri, perché è un’esperienza che ha trasformato la mia vita. Questo, però, non significa che da quel momento siano scomparsi i problemi. Convertirsi non vuol dire diventare improvvisamente ricchi, felici o vivere senza difficoltà. Circa quattordici anni fa ho vissuto un’esperienza molto intensa. Preferisco non entrare nei particolari; forse un giorno li racconterò di persona, perché credo che certe esperienze si comprendano meglio guardandosi negli occhi. Quell’esperienza, però, mi ha dato una consapevolezza ancora più profonda del fatto che questa fosse la mia strada. Molti, dopo una conversione, scelgono di lasciare tutto. Io ho vissuto l’esatto contrario. Avevo quasi trent’anni quando sono stato a Medjugorje e, da quel momento, ho sentito ancora più forte la responsabilità di continuare a fare l’attore. La mia carriera ha ricevuto una nuova spinta, pur tra mille difficoltà, perché ero diventato più consapevole. Oggi forse ho più dubbi, più paure e anche più insicurezze di allora, ma possiedo anche molto più coraggio. Per me paura e coraggio camminano insieme. La paura appartiene a ciò che lasci alle spalle; il coraggio è ciò che ti permette di affrontare il presente guardando al futuro. È come lanciarsi nel vuoto sapendo che qualcuno sarà lì ad accoglierti. Vivo il mio lavoro in questo modo. So che, se mi affido, c’è sempre qualcuno che mi sostiene. Per me quel qualcuno è Dio. È un dialogo continuo tra ciò che conosco, cioè me stesso, e ciò che rimane misterioso. Questa fiducia mi permette di restare sempre a galla, di continuare a vivere e ad affrontare tutto ciò che verrà: nuove sfide, nuove paure, nuovi confronti. In fondo, questa è la mia vita”.

Che rapporto ha con il giudizio degli altri? Spesso chi sceglie di non parlare della propria fede lo fa proprio per il timore di essere giudicato. Lei ha fatto pace con l’opinione che gli altri possono avere sul suo conto? Glielo chiedo soprattutto dal punto di vista professionale, perché il suo è un mestiere costantemente esposto al giudizio: quello dei casting director, dei registi, dei colleghi, del pubblico e perfino delle persone che la fermano per strada.

“Credo di non averci fatto completamente pace. In generale tendo a non manifestare troppo alcuni aspetti di me, soprattutto quelli legati alla fede, perché nutro un profondo rispetto per chi non crede o segue un’altra religione. Non mi interessa imporre nulla a nessuno. A volte, però, mi sono sentito giudicato proprio per questo. C’è chi pensa che, siccome sei cattolico, allora tu debba essere perfetto o avere sempre una risposta. In realtà non è così. Non so nulla. Anzi, questa esperienza mi ha reso ancora più consapevole della fragilità della vita e del fatto che, anche se dovessimo vivere cent’anni, il nostro tempo resterebbe comunque breve. C’è però una certezza che porto dentro: per me non esiste soltanto questa vita. Ed è proprio questa convinzione che mi spinge a vivere ancora più intensamente quella presente. Quando guardo il mondo e vedo la violenza, le ingiustizie, tutto ciò che accade ogni giorno, penso spesso che, se esistesse soltanto questa vita, sarebbe davvero una presa in giro. Perché la vita è bellissima, mentre il mondo, troppo spesso, non lo è”.

Che rapporto ha avuto invece con il suo corpo? Quanto peso ha attribuito, negli anni, all’aspetto estetico in funzione del mestiere dell’attore?

“Quando mi preparo per un film, la prima conseguenza è che inizio subito a dimagrire. Vado in palestra, cerco di mantenermi in forma, ma ci sono anche periodi in cui lo sono meno. La differenza rispetto al passato è che oggi non vivo più tutto questo come un problema. Un tempo mi preoccupavo molto per qualche chilo in più. Pensavo: “E se avessi la pancia?”. Poi mi sono reso conto che, se mi hanno scelto anche così, evidentemente quel dettaglio non è l’aspetto più importante. Ho capito che devo imparare ad accettarmi anche quando il mio corpo cambia. Se dovessi sentirmi adeguato soltanto quando porto una taglia quarantotto e non una cinquanta, significherebbe che c’è qualcosa che non funziona nel modo in cui guardo me stesso. Il corpo è importante, soprattutto per un attore, ma bisogna anche saper accettare la fase che si sta attraversando. Se oggi ci sono quattro chili in più, bisogna accogliere anche quelli. Poi, certo, se torno da mia madre, magari diventano cinque… Naturalmente la cura di sé resta fondamentale. Per esempio, ho smesso di fumare dieci anni fa ed è una scelta di cui sono molto felice. Quando rivedo i miei vecchi lavori noto subito la differenza. Prima avevo sempre i denti gialli; oggi li vedo molto più bianchi. Saranno anche un po’ storti, ma sono bianchi, e questo mi fa sorridere. Anche con l’alcol cerco di mantenere equilibrio. Se esco con gli amici può capitare di bere qualcosa, ma senza esagerare, perché torno sempre a quella parola che per me è fondamentale: centratura. Dico spesso che, se un attore deve interpretare un ubriaco, non deve esserlo davvero. Deve restare lucido, perché soltanto così può raccontare la verità della scena”.

C’è una parola che sembra quasi un’ossessione del nostro tempo: successo. Che cosa rappresenta, per lei, il successo?

“Per me il successo significherebbe riuscire finalmente a rivelare agli altri chi sono davvero. Non soltanto conoscere meglio me stesso, ma permettere anche agli altri di vedere la persona che sono, con tutti i miei difetti e i miei pregi. Per molti anni, quasi per prudenza, ho cercato di ridimensionare la mia figura. Avevo paura di apparire egocentrico. Oggi, invece, penso che in questo mestiere una certa centralità sia inevitabile. Non parlo di vanità, ma della possibilità di mostrarsi davvero. Il mio successo sarebbe raggiungere quella forma di intimità anche nel lavoro, riuscire a esprimermi pienamente davanti agli altri. È un traguardo che sento di non aver ancora raggiunto, proprio perché è uno dei più difficili”.

E con il fallimento, invece, che rapporto ha?

“In qualche modo ci convivo quasi ogni giorno. Eppure non ho mai davvero preso in considerazione il fallimento. Ho quarantatré anni e sento di avere ancora tempo per continuare a costruire il mio percorso. La parola fallimento, nel mio lavoro, non appartiene davvero al mio vocabolario. Posso riconoscere di aver commesso un errore o che un tentativo non abbia dato i risultati sperati, ma questo non cambia il cammino che sto percorrendo. È come dicevo all’inizio dell’intervista: resto sempre al terzo piano di quel grattacielo immaginario, seduto accanto a una photinia, mentre rifletto su come affrontare la rampa successiva”.

Perché proprio la photinia?

“Perché è una pianta che amo molto. Mi piace il verde e mi piace tenerla in casa. I fiori mi affascinano, ma in appartamento durano poco, soprattutto a Roma, con questo caldo. La photinia, invece, resta sempre verde e ha sfumature che mi trasmettono una sensazione di freschezza. In qualche modo riesce a rendere la casa più viva”.

Da artista, quale sogno coltiva?

“Sogno un mondo con un po’ più di pace. Non lo dico per fare l’attivista, ma perché credo davvero che oggi ci sia bisogno di recuperare empatia e quei valori che, almeno per quanto mi riguarda, ho conosciuto fin da bambino. Ripenso ai miei nonni, alle sere trascorse nelle viuzze del paese, seduti fuori casa a prendere il fresco e a parlare del più e del meno. Perfino il caldo si condivideva. E credo che condividere sia sempre meglio che vivere chiusi nelle proprie convinzioni. Da artista immagino un mondo capace di riscoprire il valore della condivisione, la bellezza della vita e quei sentimenti che, negli ultimi anni, mi sembrano essersi un po’ smarriti. Oggi perfino andare dal vicino a chiedere un limone sembra quasi un gesto fuori dal tempo, quando invece dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo. Abbiamo smesso di guardarci. Prendiamo la metropolitana e tutti tengono lo sguardo sul telefono oppure restano chiusi nei propri pensieri. Io, invece, continuo a osservare le persone. Mi piace farlo perché da loro traggo ispirazione. Mi colpiscono un’espressione, un gesto, perfino un sorriso. Sogno un mondo capace di condividere nuovamente il valore della vita. In fondo ci sentiamo davvero vivi quando continuiamo a sognare e a desiderare. È la stessa emozione di un bambino che va a dormire sapendo che il giorno dopo lo attende qualcosa di bello e si addormenta con quel piccolo sospiro pieno di attesa”.

C’è un’ultima immagine che mi colpisce osservando la sua fotografia su WhatsApp mentre parliamo. Ha uno sguardo profondamente malinconico. Che cosa c’è dietro e che cosa c’è davanti a quegli occhi?

“Davanti c’è la speranza. C’è l’ottimismo. C’è la luce. Dietro, invece, ci sono il passato, la nostalgia, ciò che ho perduto e quel dolore che, in forme diverse, ognuno di noi porta con sé. Ognuno ha la propria croce. Ancora una volta ritornano insieme paura e coraggio, nostalgia e luce. Davanti a me cerco sempre di lasciare aperta la possibilità del cambiamento, della speranza. Questo non significa che non mi sia mai abbattuto. Mi è successo molte volte. La differenza è che, ogni volta, sono sempre riuscito a rialzarmi”.

Poco fa parlava del bambino che è stato. Se quel bambino incontrasse oggi il Filippo di quarantatré anni, quale sarebbe la prima cosa che lo stupirebbe?

“Credo che mi direbbe: ‘Hai fatto un buon lavoro’”.

E di che cosa sarebbe più orgoglioso?

“Mi direbbe: ‘Sei stato coraggioso. Sei bellissimo e sei coraggioso’. Credo che mi abbraccerebbe davvero. Mi direbbe proprio questo, con tutto il cuore: ‘Sei coraggioso e sei bellissimo’”.

Dal tono della sua voce ho avuto l’impressione che questa risposta le sia arrivata da un luogo molto profondo. Si è incrinata proprio mentre la pronunciava. Qualcuno ha provato a convincerla del contrario?

“Sì, può essere successo. Nella vita si cade, ma poi ci si rialza. E, grazie a Dio, oggi posso davvero mostrare qualcosa a quel bambino. Dico sempre che noi adulti siamo, in qualche modo, i padri del bambino che siamo stati. Dobbiamo imparare a prendercene cura, ad accompagnarlo, a educarlo. Essere adulti, almeno per come lo vivo io, significa proprio questo: dire a quel bambino che adesso ci siamo noi a guidarlo. Non è più il tempo dei capricci. È il tempo di prenderlo per mano e accompagnarlo nella direzione giusta, con la maturità e l’esperienza conquistate negli anni. Se posso scegliere dove condurlo, allora voglio portarlo verso tutta la bellezza che questa vita continua ancora a offrire. Per me la vita resta un mistero meraviglioso. Ne sono profondamente convinto. Questa consapevolezza nasce anche dal dolore, dalle umiliazioni e dalle difficoltà che inevitabilmente si attraversano. Tutto questo, prima o poi, passa. C’è però qualcosa che non passa mai. Sono gli occhi di un bambino o di una bambina che, anche solo per un istante, incrociano i tuoi. Pur essendo due perfetti sconosciuti, in quello sguardo accade qualcosa. Quell’incontro resta. Perché quegli occhi sono ancora puri, incontaminati e, in qualche modo, riescono sempre a ricondurti alla tua verità più profonda”.