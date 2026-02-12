Filosofo Dario Antiseri morto a Cesi di Terni dopo una lunga malattia, l'allievo di Karl Popper aveva 86 anni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il filosofo Dario Antiseri è morto nella notte nella sua abitazione di Cesi (Terni). Aveva 86 anni e da tempo lottava contro una lunga malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto a interrompere ogni impegno pubblico. Con l’intellettuale, allievo di Karl Popper, scompare una delle figure più originali del panorama filosofico italiano del secondo Novecento, capace di armonizzare la riflessione su fede cristiana, liberalismo e razionalismo scientifico. Il suo manuale di storia della filosofia, scritto a quattro mani con Giovanni Reale, ha formato generazioni e generazioni di studenti.

Il legame con Karl Popper e il razionalismo critico, chi era Dario Antiseri

Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, Dario Antiseri si è formato all’Università di Perugia per poi perfezionare i suoi studi in diversi atenei europei. Fu allievo diretto di Karl Popper, del cui pensiero fu primo promotore in ambito italiano.

Il razionalismo critico popperiano – fondato sull’idea che la conoscenza avanzi per tentativi ed errori e sulla falsificabilità delle teorie scientifiche – divenne uno dei cardini della sua riflessione. Antiseri ne applicò i principi non solo all’epistemologia, ma anche alla politica, alla teologia e alla pedagogia.

ANSA

Tra le sue opere più note figura una delle biografie italiane più approfondite dedicate a Karl Popper, pubblicata dall’editore Rubbettino, con il quale collaborò per gran parte della sua produzione saggistica.

Relativismo cristiano e rifiuto del dogmatismo, la filosofia di Antiseri

Uno dei tratti più discussi del pensiero di Antiseri è stato il suo modo di intendere il relativismo. Lontano da una visione nichilista o indifferente, il filosofo parlava di relativismo come apertura alla libertà e riconoscimento del pluralismo delle idee.

Il suo libro Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano ha sintetizzato questa prospettiva: la fede non si contrappone al dubbio, ma trova proprio nella libertà e nella possibilità di confronto il proprio fondamento più autentico.

Questa posizione gli attirò critiche da una parte del mondo ecclesiastico, che vedeva nel relativismo un rischio di dissoluzione della verità. Antiseri rispondeva rivendicando un relativismo “accogliente”, compatibile con la fede e anzi necessario per evitarne la degenerazione in dogmatismo.

Il suo ultimo lavoro, I dubbi del viandante, rappresenta una sorta di testamento intellettuale: un invito a coltivare il dubbio come metodo e come atteggiamento esistenziale.

L’esperienza da docente e il manuale di filosofia per i licei

Dario Antiseri è stato per anni professore presso l’Università Luiss Guido Carli, in cui ha formato generazioni di studenti distinguendosi per uno stile didattico appassionato e accessibile.

Profondamente convinto del valore pedagogico della filosofia, si opponeva a ogni forma di elitarismo accademico. Credeva che il pensiero filosofico potesse e dovesse dialogare con la società e con la scuola.

In questo solco si inserisce il celebre manuale di storia della filosofia scritto insieme a Giovanni Reale, tra i più diffusi nei licei italiani per decenni. Un’opera che ha contribuito a formare intere generazioni di studenti.

L’eredità culturale di Dario Antiseri

La produzione saggistica e culturale di Antiseri è stata vasta e tradotta in numerosi Paesi, dalla Cina alla Russia, a testimonianza di un interesse internazionale per il suo approccio al pensiero occidentale.

A ricordarlo con parole cariche di emozione è stato l’editore Florindo Rubbettino, che ha parlato di un maestro capace di costruire ponti tra cultura umanistica e scientifica, tra liberalismo e cattolicesimo, tra università e scuola.