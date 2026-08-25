Finale del Codice Da Vinci tagliato su Rai 2 per "errore tecnico", le scuse della rete per il "disservizio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Telespettatori infuriati contro la Rai. Nella serata di ieri, lunedì 24 agosto, su Rai 2 è andato in onda Il Codice Da Vinci, film con Tom Hanks tratto dal famoso romanzo di Dan Brown. Il film però si è interrotto proprio sul più bello, tagliata la sequenza finale: quindi spazio alla pubblicità e poi al Processo al 90°. Dopo la protesta degli spettatori sui social sono arrivate le scuse delle rete per il “disservizio”.

Finale del Codice Da Vinci tagliato su Rai 2

Lunedì 24 agosto in prima serata su Rai 2 è andato in onda Il codice da Vinci, primo film del 2006 della trilogia con Tom Hanks tratta dai romanzi di Dan Brown.

Chi si è seduto davanti alla tv per guardare l’opera ha però avuto una amara sorpresa: il finale del film è stato tagliato.

ANSA

Dopo oltre due ore, il lungometraggio si è interrotto all’improvviso, proprio nel momento clou, la sequenza finale in cui viene risolto l’enigma su cui è costruita la trama.

Subito dopo l’interruzione sono andati in onda alcuni spot e poi è partito Il Processo al 90°, programma di approfondimento sportivo iniziato con l’avvio della Serie A.

La protesta dei telespettatori

Dopo il taglio del finale del Codice Da Vinci sui social è subito partita la protesta dei telespettatori che stavano guardando il film.

C’è chi usa l’ironia: “Complimenti RaiDue: stasera Il Codice da Vinci aveva un mistero in più. Non quello del Graal, ma che fine abbia fatto il finale del film”, scrive un utente.

Mentre altri alzano i toni: “Il disprezzo della Rai per il proprio pubblico è incredibile”.

C’è poi chi tira in ballo il canone e chi accusa la rete, sostenendo che si sia trattato di una scelta deliberata per favorire la prima puntata del Processo, il programma sportivo partito con l’inizio del campionato di calcio.

Le scuse della Rai per il “disservizio”

Nella mattinata di oggi sono arrivate le scuse della Rai per il “disservizio”, con una nota di Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie TV dell’azienda.

“La messa in onda di un film o di un programma registrato – spiega – è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai”.

“Ma l’errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico”, sottolinea De Maio.

“Questa sera – aggiunge – vedrete su Rai2 Angeli e Demoni alle 21.20, Inferno il 31 Agosto sempre alle 21.20. La trilogia sarà replicata su Rai Movie il 15 (Il Codice da Vinci), il 16 (Angeli e Demoni), il 17 Settembre (Inferno), naturalmente in prima serata, e disponibile anche su RaiPlay”.