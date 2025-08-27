Finale di Coppa Italia Promozione nel caos, 19 ultras del Ceccano assaltano lo stadio di Viterbo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 19 ultras della squadra di calcio del Ceccano colpiti da DASPO il bilancio dei provvedimenti emessi dal Questore di Viterbo dopo gli episodi di violenza e disordini avvenuti il 31 maggio scorso allo stadio “Enrico Rocchi”. I fatti sono stati registrati durante la finale di Coppa Italia Promozione tra Ceccano e Grifone Gialloverde, quando un gruppo di tifosi ha forzato i cancelli d’ingresso prima dell’apertura regolare, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Le origini dei disordini: ultras forzano i cancelli dello stadio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è degenerata poco prima dell’inizio della partita, quando un gruppo di sostenitori della compagine ciociara ha deciso di entrare arbitrariamente nell’impianto sportivo. I tifosi hanno forzato i cancelli di ingresso dello stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, anticipando l’apertura ufficiale prevista per garantire la sicurezza degli spettatori. Questo gesto ha rappresentato una grave violazione delle norme di sicurezza e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la reazione degli ultras

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale della Questura di Viterbo, allertato dagli operatori addetti alla vigilanza, è intervenuto tempestivamente per riportare l’ordine. Tuttavia, alcuni degli ultras, invitati a lasciare lo stadio, hanno reagito con minacce, insulti e spintonamenti rivolti sia agli stewards che agli agenti di polizia. La situazione è ulteriormente degenerata quando alcuni tifosi hanno acceso e lanciato fumogeni all’interno dell’impianto, creando momenti di forte tensione e pericolo per la sicurezza pubblica.

Le accuse e i reati contestati agli ultras

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i 19 ultras sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per una serie di reati commessi in occasione della manifestazione sportiva. Tra le accuse figurano il superamento indebito di recinzione, l’utilizzo e lancio di strumenti per l’emissione di fumo, la violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dell’impianto, la violenza a Pubblico Ufficiale durante manifestazioni in luogo pubblico e l’inosservanza del provvedimento del DASPO. Questi comportamenti sono stati considerati particolarmente gravi e hanno portato all’adozione di misure restrittive nei confronti dei responsabili.

DASPO e misure di prevenzione: stop agli stadi fino a 8 anni

Al termine di un’accurata istruttoria condotta dal personale della Divisione Anticrimine, il Questore di Viterbo ha disposto la misura di prevenzione del DASPO per tutti i 19 ultras coinvolti. Il provvedimento vieta loro l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive per periodi che vanno da 1 anno a 8 anni, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti durante la partita. Si tratta di una delle sanzioni più severe previste dall’ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e garantire la sicurezza degli eventi sportivi.

Obbligo di firma per tre ultras: pene severe in caso di violazione

Per 3 ultras tra i 19 destinatari del DASPO, il provvedimento è stato accompagnato anche dall’Obbligo di firma, misura convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo. L’inosservanza di questa prescrizione costituisce una violazione di carattere penale e comporta pene particolarmente severe: la reclusione da 1 anno a 3 anni e una multa che può variare da 10.000 euro a 40.000 euro. Queste sanzioni sono state pensate per scoraggiare comportamenti violenti e recidivi da parte dei tifosi più facinorosi.

Il contesto: la sicurezza negli stadi e la lotta alla violenza

La vicenda avvenuta allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo si inserisce in un contesto più ampio di attenzione e impegno da parte delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione della violenza negli stadi. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato i controlli e adottato misure sempre più stringenti per garantire che le manifestazioni sportive si svolgano in un clima di sicurezza e rispetto delle regole. Il DASPO rappresenta uno strumento fondamentale in questa strategia, consentendo di allontanare dagli impianti sportivi i soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Le reazioni delle istituzioni e il futuro delle misure di prevenzione

L’adozione dei 19 DASPO nei confronti degli ultras del Ceccano è stata accolta con favore dalle istituzioni locali e dalle autorità sportive, che hanno sottolineato l’importanza di tutelare la sicurezza degli spettatori e degli operatori durante gli eventi sportivi. Il Questore di Viterbo ha ribadito la determinazione della Polizia di Stato nel contrastare ogni forma di violenza e illegalità negli stadi, invitando tutti i tifosi a rispettare le regole e a vivere lo sport come momento di aggregazione e passione, nel rispetto degli altri e delle istituzioni.

IPA