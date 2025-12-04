Finale X Factor 2025 a Napoli, chi è il favorito tra Rob, eroCaddeo, Delia e PierC: sfida tra tutti i giudici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande attesa per la finale di X Factor 2025 che andrà in onda in diretta da Napoli. Chi trionferà? Secondo i sondaggi e le quote dei bookmaker, la favoritissima per la vittoria è Rob, che fa parte del team di Paola Iezzi. Ci potrebbe però essere una sorpresa per quel che riguarda il gradino più alto del podio. Infatti ci sarebbero chance, sempre secondo gli esperti, anche per gli altri finalisti, ossia Delia, PierC ed eroCaddeo, pronti a scompaginare i pronostici della vigilia dell’atto finale del popolare talent show.

Napoli, finale X Factor 2025: chi vince tra Rob, Delia, PierC ed eroCaddeo?

Per le agenzie di scommesse e per i sondaggi, Rob è nettamente la favorita per la conquista della vittoria. La giovane siciliana, grazie alla sua potente e inconfondibile voce, ha stregato gran parte del pubblico che segue il programma.

Attenzione, però, anche a Delia, in gara con il coach Jake La Furia. La cantante ha dimostrato di avere grande talento, energia e un’importante presenza scenica.

ANSA Da sinistra Damiano Caddeo in arte eroCaddeo, Delia Buglisi in arte Delia, Roberta Scandurra in arte Rob e Piercesare Fagioli in arte PierC

PierC, che fa parte del team di Francesco Gabbani, è amato da coloro che apprezzano il cantautorato.

Infine si giocherà le proprie carte eroCaddeo, seguito da Achille Lauro. L’artista ha uno stile unico ed è il concorrente più divisivo tra quelli rimasti nella competizione.

I pronostici e le quote dei bookmakers

Prima dell’inizio della finale, le principali agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote sul possibile vincitore di X Factor 2025.

Come detto, Rob è colei che si pensa abbia più possibilità di trionfare. A seguire ero Caddeo. PierC e Delia sono leggermente distanziati da quest’ultimo.

Di seguito le quote:

Rob, quota media 2.00

eroCaddeo: quota 4.50

PierC: quota 5.00

Delia: quota 5.00

Rob favoritissima per la conquista di X Factor, ma non si escludono ribaltoni

I numeri affermano in maniera inequivocabile che Rob è davanti a tutti, con ampio margine. Ma, come già si è verificato in passato, si potrebbero celare sorprese dietro l’angolo. L’outsider più quotato è eroCaddeo. PierC e Delia sono di poco dietro, con il primo che può contare su un pubblico fidelizzato e la seconda su un grande talento.