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È di oltre 50 lavoratori in nero individuati, 10 lavoratori irregolari scoperti e 16 attività imprenditoriali proposte per la sospensione il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza a Varese nelle ultime settimane. L’operazione, intensificata durante il periodo estivo, è stata finalizzata al contrasto degli illeciti economico-finanziari e ha portato anche all’accertamento di oltre 280 violazioni in materia di certificazione fiscale.

Controlli intensificati e risultati significativi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Varese hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, concentrando le verifiche soprattutto nei settori della somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie, locali di intrattenimento, gelaterie e opifici. Particolare attenzione è stata riservata anche alle aree considerate più sensibili, come stazioni ferroviarie e parchi pubblici.

Nel corso di questi servizi, sono state riscontrate gravi violazioni della normativa in materia di lavoro, che hanno portato alla proposta di sospensione per 16 attività imprenditoriali. Tra i casi più rilevanti, spiccano l’impiego di 6 lavoratori irregolari presso un autolavaggio, 6 lavoratori in nero in un bar, 5 lavoratori in nero in una discoteca e 3 lavoratori in nero in un opificio gestito da cittadini di nazionalità cinese.

Violazioni e sanzioni amministrative

Le verifiche hanno permesso di accertare oltre 280 violazioni in materia di certificazione fiscale, confermando il ruolo costante della Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale. In totale, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo di circa 500 mila euro, a testimonianza della gravità delle irregolarità riscontrate.

Oltre ai lavoratori irregolari, sono stati individuati anche tre cittadini stranieri presenti senza regolare permesso sul territorio nazionale e un cittadino italiano sorpreso a lavorare mentre percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione, configurando così ulteriori illeciti di natura economica e amministrativa.

Collaborazione interforze e operazione “anti movida”

Parallelamente ai controlli economici, le Fiamme Gialle di Varese hanno partecipato ai servizi straordinari di controllo del territorio denominati “anti movida”, disposti dalla Prefettura e coordinati dalla Questura, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e le Polizie Locali. Questi servizi hanno avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto durante il periodo estivo.

Obiettivi dell’attività: tutela di imprese e lavoratori

L’azione della Guardia di Finanza si è posta due obiettivi fondamentali: da un lato, contrastare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nel rispetto delle regole; dall’altro, proteggere i lavoratori, considerati le parti più vulnerabili nei rapporti di lavoro.

Accettando di lavorare in modo irregolare o “in nero”, i lavoratori rinunciano alle necessarie coperture previdenziali e assicurative, con conseguenze gravi sia sulle aspettative pensionistiche sia sulle garanzie in caso di infortuni sul lavoro. Le attività di controllo, quindi, mirano anche a sensibilizzare su questi rischi e a promuovere la legalità nel mondo del lavoro.

Focus sui settori più a rischio

Le verifiche si sono concentrate soprattutto su esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie, locali di intrattenimento, gelaterie e opifici. In particolare, sono stati scoperti 6 lavoratori irregolari in un autolavaggio, 6 lavoratori in nero in un bar, 5 lavoratori in nero in una discoteca e 3 lavoratori in nero in un opificio gestito da cittadini cinesi. Questi dati evidenziano come il fenomeno del lavoro sommerso sia ancora diffuso in diversi settori dell’economia locale.

Impatto delle sanzioni e prospettive future

Le sanzioni amministrative, che ammontano complessivamente a circa 500 mila euro, rappresentano un deterrente importante contro il ricorso al lavoro nero e alle altre forme di irregolarità. La Guardia di Finanza ha ribadito l’impegno a proseguire con controlli mirati e costanti, soprattutto nelle aree e nei settori più esposti al rischio di illeciti.

L’attività di controllo economico-finanziario, dunque, continuerà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dell’economia legale e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti.

IPA