Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermi domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti nei confronti di due persone a Matera per truffa aggravata e sostituzione di persona, con vittime individuate tra soggetti vulnerabili e società di credito al consumo. Le misure sono state adottate per prevenire la reiterazione dei reati e garantire il controllo sugli indagati.

Truffa aggravata a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 9 febbraio 2026 la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura di Matera ha eseguito due misure cautelari personali degli arresti domiciliari, applicando anche il braccialetto elettronico.

L’operazione è stata condotta in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e svolta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, ha permesso di ricostruire un articolato quadro di ipotesi delittuose. Gli indagati avrebbero messo in atto una serie di truffe aggravate, spesso commesse a distanza tramite strumenti informatici e telematici, e ulteriori condotte come la sostituzione di persona. Le vittime principali sono risultate essere persone considerate particolarmente vulnerabili – per età avanzata, patologie o disabilità – e società attive nel settore del credito al consumo.

Schema ricorrente delle truffe

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti gli indagati avrebbero seguito uno schema operativo ricorrente. In primo luogo, avrebbero stabilito un contatto con le vittime attraverso attività commerciale “porta a porta” nel settore dei prodotti elettromedicali e dispositivi per la salute, anche tramite intermediari o collaboratori.

Durante queste vendite, presentate come regolari, sarebbero state acquisite copie di documenti e dati personali degli interessati selezionati proprio per la loro condizione di fragilità.

Attivazione fraudolenta di finanziamenti

Successivamente, all’insaputa delle vittime, sarebbero stati attivati contratti di credito al consumo o finanziamenti presso diversi istituti, sfruttando procedure di firma digitale remota e sistemi di autenticazione tramite codici OTP (One Time Password) inviati su utenze telefoniche nella disponibilità degli indagati o di soggetti a loro collegati. In questo modo, sarebbe stato possibile eludere il controllo effettivo dell’intestatario dei contratti.

Le somme erogate dai finanziamenti sarebbero state accreditate su rapporti riconducibili alle attività commerciali collegate agli indagati. Le società finanziarie, fidandosi della genuinità dei contratti, si sarebbero poi trovate a dover affrontare il disconoscimento delle posizioni debitorie a seguito delle denunce presentate dalle vittime e dei successivi accertamenti delle forze dell’ordine.

Le indagini e gli accertamenti

Le indagini sono state sviluppate attraverso l’acquisizione e l’analisi delle denunce-querele e della documentazione contrattuale e bancaria relativa ai finanziamenti.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito i flussi finanziari tracciando gli accrediti, e hanno esaminato gli elementi tecnici connessi alle procedure di attivazione a distanza, come le utenze utilizzate per gli OTP. Un’attività di raccordo ha permesso di collegare diversi episodi accomunati da analoghe modalità esecutive.

IPA