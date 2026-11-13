Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prestiti irregolari ai clienti di un centro scommesse: il titolare è stato denunciato e l’attività sospesa. I controlli della Polizia di Stato a Cirò Marina, comune in provincia di Crotone, hanno portato al sequestro di documenti contabili e alla chiusura temporanea dell’esercizio per 10 giorni.

Cirò Marina: il sistema di credito parallelo nel centro scommesse

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia Amministrativa, con il supporto della D.I.G.O.S., nell’ambito di controlli mirati anche al contrasto del gioco e delle scommesse illegali. Gli accertamenti hanno fatto emergere un sistema di prestiti che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato gestito dal titolare per i clienti abituali del locale.

L’uomo avrebbe anticipato loro il denaro necessario per proseguire con le scommesse, alimentando così il meccanismo di dipendenza dal gioco. L’attività sarebbe stata svolta senza le autorizzazioni necessarie e in violazione delle prescrizioni legate alla licenza, che vietano di concedere prestiti agli scommettitori.

Documenti sequestrati e denuncia

Durante le verifiche gli operatori hanno trovato documentazione contabile riconducibile a una sistematica erogazione di denaro a una cerchia di clienti, che si rivolgevano al titolare per ottenere liquidità da destinare ad altre scommesse. Sono stati inoltre raccolti elementi testimoniali e riscontri documentali, utili a ricostruire le modalità di funzionamento del sistema di prestiti non autorizzati.

Sulla base degli elementi acquisiti, il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a tutela dell’interesse pubblico. I documenti contabili sono stati sequestrati per consentire ulteriori approfondimenti investigativi.

Per le irregolarità riscontrate, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività per 10 giorni.

Controlli contro il gioco illegale

L’operazione rientra in una strategia più ampia di prevenzione del gioco illegale e delle conseguenze economiche e sociali legate alla ludopatia. Tra i rischi indicati dalla Polizia ci sono l’indebitamento, il ricorso a finanziamenti irregolari e, nei casi più gravi, l’usura. La concessione di denaro a persone con dipendenza dal gioco può aggravare le loro condizioni di fragilità e aumentare l’esposizione a forme di sfruttamento.

La Questura di Crotone ha annunciato che proseguirà i controlli negli esercizi di raccolta scommesse, per verificare il rispetto delle norme, contrastare le attività illecite e tutelare i cittadini più esposti ai rischi del gioco d’azzardo. La ludopatia, sottolinea la Polizia, può compromettere non solo la stabilità economica e lavorativa e le relazioni sociali, ma anche gli equilibri familiari, fino a favorire gravi situazioni di debito e il rischio di usura.