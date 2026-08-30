Fine del caldo estremo al Sud ma le previsioni meteo dicono che l'anticiclone è pronto a tornare a settembre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ultimo giorno di agosto segna la fine della fiammata africana che ha stretto l’Italia nelle ultime settimane. Da lunedì 31 le massime scendono anche al Sud, mentre fra il 1 e il 2 settembre una perturbazione porta i primi temporali al Nord. La tregua sarà però breve, perché le proiezioni indicano il ritorno dell’anticiclone già nella seconda parte della settimana.

Meteo del 31 agosto, finisce la fiammata africana al Sud

Come riporta Meteo.it, la giornata di lunedì si apre con qualche nuvola sulle Alpi orientali e sull’Appennino meridionale, ma senza piogge, e con il sole prevalente sul resto del Paese.

Nel pomeriggio sono attesi isolati rovesci sui rilievi, dall’arco alpino all’Appennino abruzzese e molisano, fino alla Campania e alla Basilicata.

Le temperature massime calano ancora nelle regioni meridionali, dove nei giorni scorsi la Sicilia ha superato i 40 gradi.

Domenica 30 i valori restavano circa 5 gradi sopra le medie del periodo, con punte fra i 38 e i 40 in Sicilia, Calabria e Puglia.

I temporali al Nord tra l’1 e il 2 settembre

Il cambio di scenario arriva con l’inizio di settembre, quando una perturbazione lambisce le regioni settentrionali.

Martedì 1 sono previsti rovesci su Alpi e Appennino settentrionale, con possibili sconfinamenti verso le pianure vicine, mentre il Centro-Sud resta soleggiato.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it citato da Sky Tg24, il passaggio più deciso è atteso mercoledì 2, con un fronte che dalle Alpi può scendere verso le pianure del Nord.

L’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera e l’umidità elevata potrebbero alimentare fenomeni intensi, con rischio di grandinate e colpi di vento.

Perché la tregua durerà soltanto pochi giorni

Il calo delle temperature riporterà i valori su livelli tipicamente estivi, vicini alle medie stagionali.

La parentesi meno calda resta però limitata, perché le previsioni aggiornate confermano il ritorno dell’alta pressione sull’Italia verso la fine della settimana, con un nuovo aumento sensibile dei termometri.

Sullo sfondo pesa la temperatura del mare, visto che ad esempio nel Mar Tirreno si registrano valori quasi tropicali, con picchi vicini ai 30 gradi.

Quel calore accumulato non incide soltanto sugli ecosistemi marini, ma fornisce anche il carburante per gli eventi estremi dei mesi autunnali.