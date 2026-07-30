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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Lecce. Un uomo di 51 anni è stato fermato e condotto in carcere dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti della moglie, avvenuto il 27 luglio 2026. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata vittima di anni di abusi fisici e psicologici, spesso aggravati dall’assunzione di alcol e droghe da parte del marito.

Maltrattamenti a Lecce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito a seguito di un intervento richiesto dalla vittima stessa, che ha trovato il coraggio di denunciare l’ennesima aggressione subita.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò sono intervenuti tempestivamente, ponendo fine a una situazione di grave disagio familiare protrattasi per anni.

Anni di violenze e isolamento familiare

Le indagini hanno permesso di ricostruire una lunga storia di violenze domestiche. L’uomo, spinto da una gelosia ossessiva, avrebbe sottoposto la moglie a ripetute aggressioni sia fisiche che psicologiche. Questi comportamenti sarebbero stati ulteriormente accentuati dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, creando un clima di terrore all’interno delle mura domestiche, anche in presenza dei figli minori.

Per evitare un’ulteriore escalation di violenza, la donna si sarebbe vista costretta a interrompere ogni rapporto con i propri genitori. Una scelta dolorosa, che ha impedito ai nonni materni di conoscere i tre nipoti.

Un passato segnato da tentato omicidio

Nel recente passato, la situazione familiare aveva già raggiunto livelli estremi. La volontà della figlia maggiore di riallacciare i rapporti con i nonni materni aveva scatenato una reazione particolarmente violenta da parte dell’uomo, culminata in un arresto per tentato omicidio nei confronti del genero.

Dopo un periodo di detenzione, tuttavia, l’uomo aveva ripreso i comportamenti vessatori nei confronti della moglie e del resto della famiglia.

L’episodio che ha portato all’arresto

Il pomeriggio del 27 luglio 2026 ha segnato l’ennesima escalation di violenza. Durante una passeggiata, l’uomo ha aggredito verbalmente la moglie.

Quando la donna ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine, il marito ha tentato di strapparle il telefono cellulare, bloccandole le braccia. Successivamente, le ha sottratto la borsa, ha prelevato il portafogli con i documenti d’identità e ha dato fuoco a questi ultimi insieme alle calzature della donna, gettandoli nel camino.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Nonostante la gravità della situazione, la vittima è riuscita a chiedere aiuto. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, l’uomo ha continuato a insultare la moglie anche davanti alle forze dell’ordine.

La donna, visibilmente scossa, è stata trasportata in ospedale tramite ambulanza per ricevere le cure necessarie.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA