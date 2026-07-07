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Completata la rimozione del vecchio impalcato di ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze, intervento per il quale la circolazione ferroviaria in questi giorni è bloccata tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Lo rende noto Rfi spiegando che “i lavori proseguono secondo i tempi previsti”: la “conclusione della prima fase è prevista alle ore 4 di venerdì 10 luglio“. Il vecchio ponte, si spiega, “è stato sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, con una capacità di sollevamento fino a 1.600 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Contestualmente, è stata “riaperta la passerella pedonale”, mentre ora sono in corso “le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutiche alla realizzazione delle nuove opere in vista del varo della nuova struttura, previsto durante la seconda finestra dei lavori, in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio”.