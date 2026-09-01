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Un arresto per furto aggravato, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 31 Agosto 2026 a Rimini. Un cittadino italiano è stato fermato dopo essere stato sorpreso a danneggiare e tentare di rubare da alcune auto parcheggiate nella zona Miramare.

Incubo per gli automobilisti a Rimini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento del personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, aggregato presso la locale Questura per i rinforzi estivi.

Intorno alle ore 21:25, durante un posto di controllo nella zona Miramare di Rimini, gli agenti hanno udito forti rumori provenienti dal mare. Insospettiti, hanno notato un uomo intento a colpire con violenza una Fiat Panda blu, cercando di infrangerne il finestrino e di forzare l’apertura del veicolo.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti, poi risultati appartenere ad alcune delle vittime dei furti.

La fuga e il fermo

Gli operatori, senza mai perdere di vista il sospetto, sono riusciti a raggiungerlo nei pressi della spiaggia, bloccandolo una prima volta. Tuttavia, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a fuggire nuovamente.

Dopo pochi metri, è stato raggiunto e definitivamente immobilizzato, nonostante un ulteriore tentativo di sottrarsi alla presa degli agenti. Solo con grande fatica la Polizia è riuscita a trarlo in arresto.

I danni accertati: quattro auto nel mirino

Tornati sul luogo del fatto, gli agenti hanno potuto verificare che quattro autovetture, parcheggiate una dietro l’altra sul marciapiede, erano state oggetto dell’azione predatoria.

Tutte presentavano lo stesso tipo di danneggiamento: i finestrini infranti e i lati rivolti verso il marciapiede rovinati, in modo che il responsabile potesse agire senza essere visto dalle auto in transito sulla strada.

La refurtiva recuperata

Dopo aver infranto i finestrini, il soggetto aveva rovistato all’interno degli abitacoli, impossessandosi di vari oggetti: starter portatili, chiavi, una ruota di scorta e un estintore di piccole dimensioni.

Gli oggetti abbandonati durante la fuga sono stati successivamente riconsegnati ai legittimi proprietari.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei fatti, il soggetto è stato accompagnato in Questura.

Al termine degli accertamenti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

IPA