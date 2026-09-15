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Un arresto e il sequestro di un’arma, questo sono il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Catania. Un giovane di 17 anni è stato fermato con l’accusa di danneggiamento aggravato, dopo che avrebbe mandato in frantumi le finestre di un’abitazione in via Domenico Tempio utilizzando una pistola ad aria compressa.

Incubo per i residenti di via Domenico Tempio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto dal proprietario dell’immobile, che ha segnalato il danneggiamento della porta-finestra della sua abitazione.

L’uomo si è accorto che il vetro era stato infranto da un pallino in piombo, esploso con un’arma ad aria compressa.

Un episodio non isolato: precedenti e sospetti

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti della squadra volanti, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. In passato, infatti, lo stesso proprietario aveva subito danni simili alle finestre della propria abitazione.

Le informazioni fornite hanno permesso ai poliziotti di raccogliere elementi utili per individuare il presunto responsabile, un 17enne catanese già noto alle forze dell’ordine.

Le immagini delle telecamere e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Nei filmati si vede il giovane mentre colpisce la finestra anche con un’altra arma, una carabina ad aria compressa, aggravando così la posizione del sospettato in merito al danneggiamento dell’abitazione.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Le indagini hanno portato la Polizia a rintracciare il minore presso la sua abitazione. Durante la perquisizione delle stanze, gli agenti hanno trovato una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso e il relativo munizionamento. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato il 17enne presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

IPA