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La Squadra Mobile di Ferrara ha eseguito, il 9 novembre 2026, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di atti persecutori verso il vicinato. Il provvedimento è scattato dopo le segnalazioni dei residenti.

L’ordinanza del Gip del Tribunale di Ferrara

Come anticipato, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara a carico di un cittadino di poco più di 60 anni. L’uomo è indagato per atti persecutori a seguito delle segnalazioni arrivate da alcuni residenti esasperati.

Le denunce dei residenti

La decisione del giudice è arrivata dopo diversi esposti e denunce presentati dai residenti della via in cui abita l’arrestato, in particolare dai suoi vicini.

Le condotte contestate sarebbero iniziate nel 2023 e si sarebbero protratte nel tempo: l’uomo avrebbe rivolto alle vittime minacce di morte esplicite, accompagnate da comportamenti vessatori, pesanti ingiurie e continue molestie.

Secondo quanto ricostruito, le condotte hanno provocato nelle persone coinvolte uno stato di ansia e paura grave e duraturo, costringendole a cambiare drasticamente le proprie abitudini di vita.

La misura è stata disposta anche per interrompere l’escalation di aggressività attribuita all’uomo.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo l’esecuzione dell’ordinanza, l’arrestato è stato portato alla Casa circondariale di Ferrara. La Squadra Mobile ha condotto le indagini che hanno permesso di intervenire nella situazione segnalata dai residenti.

La Polizia di Stato ha indicato l’operazione come un risultato dell’attività investigativa e del proprio impegno nel contrasto alla violenza e nella tutela delle vittime di atti persecutori.

IPA