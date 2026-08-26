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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Imola, dove una donna peruviana e un uomo cubano sono stati fermati per furto aggravato ai danni di una cliente anziana all’interno di un esercizio commerciale. I due sono stati individuati grazie alla segnalazione di un addetto alla sicurezza, che li aveva notati mentre tentavano di sottrarre beni dalle borse di alcuni clienti. L’intervento si è concluso con la restituzione del portafoglio alla vittima e la messa a disposizione dell’autorità giudiziaria dei responsabili.

La segnalazione a Imola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’interno di un supermercato di Imola. L’addetto alla sicurezza aveva osservato con attenzione un uomo e una donna che si aggiravano tra i corridoi del negozio, insospettito dal loro comportamento.

I due, infatti, si erano avvicinati ripetutamente alle borse di alcuni clienti anziani intenti a fare la spesa, cercando di asportare oggetti di valore.

Il furto e l’intervento degli agenti

Quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono giunti sul posto, il vigilante ha immediatamente indicato i due soggetti come responsabili di un furto appena commesso.

In particolare, la donna era stata vista mentre prelevava il portafoglio dalla borsa di una cliente anziana, sottraendo 130 euro in contanti. Successivamente, la refurtiva era stata consegnata al complice.

La perquisizione e le prove raccolte

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale dei due sospettati. Durante il controllo, il denaro sottratto è stato ritrovato nella disponibilità della donna, mentre il portafoglio della vittima è stato rinvenuto addosso all’uomo.

Inoltre, gli operatori hanno potuto visionare le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del supermercato, che sono state successivamente messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria come ulteriore prova del reato.

L’identità dei responsabili e i precedenti

I due fermati sono risultati essere una cittadina peruviana e un cittadino cubano. Dagli accertamenti effettuati, entrambi sono risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

Dopo l’arresto per furto aggravato in concorso, i due sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato di Imola per ulteriori accertamenti.

IPA