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Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per truffa aggravata e appropriazione indebita ai danni di anziani residenti nei comuni di Barile e Rionero in Vulture. L’operazione, condotta dai Carabinieri nel fine settimana, ha portato al recupero di un bottino di circa 100.000 euro, interamente restituito alle vittime. Gli arresti sono stati convalidati dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per gli indagati.

L’operazione a Potenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione di contrasto ai reati predatori ha visto impegnati i militari della Stazione di Atella, insieme ai colleghi di Barile e al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi.

L’intervento è stato attivato a seguito di alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza “112” riguardanti truffe perpetrate con il cosiddetto “metodo del finto Carabiniere” ai danni di persone anziane nei comuni di Barile e Rionero in Vulture.

La dinamica dei fatti: come si è svolta l’operazione

Durante il fine settimana, i Carabinieri hanno ricevuto tempestive segnalazioni che hanno permesso di attivare immediatamente un dispositivo di controllo del territorio.

L’attenzione si è concentrata sulla S.S. 219, in località Val Vitalba, dove è stata intercettata un’autovettura sospetta con a bordo un uomo e una donna, entrambi residenti nel casertano. La successiva perquisizione veicolare e personale ha portato al rinvenimento dell’intera refurtiva, nascosta all’interno dell’abitacolo e riposta in un contenitore per alimenti.

Il bottino recuperato e la restituzione alle vittime

All’interno del veicolo sono stati trovati numerosi monili in oro – tra cui fedi nuziali, collane, bracciali, orecchini e ciondoli – oltre a denaro contante per oltre 19.000 euro, suddiviso in mazzette di banconote di vario taglio.

L’ammontare complessivo del bottino recuperato è stato stimato in circa 100.000 euro. Tutti i beni sottratti sono stati prontamente restituiti alle vittime delle truffe.

Ulteriori accertamenti e contestazione di appropriazione indebita

Gli approfondimenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di accertare che l’autovettura utilizzata dai fermati non era mai stata restituita alla società di noleggio proprietaria.

Per questo motivo, ai due è stata contestata anche l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, oltre alla truffa aggravata già contestata per i fatti ai danni degli anziani.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati condotti presso le Case Circondariali di Potenza e Melfi. In data odierna, il G.I.P. del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati.

IPA