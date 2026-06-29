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Due fratelli italiani sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso a Milano, dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in diverse auto parcheggiate. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata eseguita nella serata di venerdì 26 giugno, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati predatori.

L’intervento a Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio a Peschiera Borromeo (MI), in via Diaz, dove gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate hanno individuato un uomo di 49 anni alla guida della propria auto. I poliziotti hanno deciso di seguirlo a distanza, insospettiti dai suoi movimenti.

Intorno alle ore 21:30, l’uomo ha raggiunto il quartiere Forlanini di Milano e, dopo aver effettuato diversi giri dell’isolato per accertarsi di non essere seguito, si è avvicinato a una vettura parcheggiata. È entrato rapidamente all’interno del veicolo per poi uscirne subito dopo e allontanarsi con la sua auto. Dopo circa dieci minuti, è tornato sul posto e ha ripetuto la stessa azione su un secondo veicolo parcheggiato.

L’incontro con il complice e il colpo a Novegro

Poco dopo, il 49enne si è spostato in via Mecenate, dove ha fatto salire a bordo il fratello di 46 anni. I due si sono quindi diretti in via Francesco Baracca a Novegro di Segrate (MI), dove hanno individuato tre vetture parcheggiate.

Qui, i fratelli hanno messo in atto una precisa divisione dei ruoli: il maggiore si è posizionato vicino alla portiera anteriore della prima auto, riuscendo a introdursi all’interno del veicolo per poi uscirne dopo pochi secondi. Ha ripetuto la stessa manovra sulle altre due auto, mentre il complice faceva da palo, controllando che nessuno si avvicinasse.

L’intervento della Polizia e il sequestro

Gli agenti, che avevano seguito ogni mossa dei due senza mai perderli di vista, sono intervenuti bloccandoli sul posto. Il 49enne è stato trovato in possesso di un contenitore d’olio motore auto appena sottratto, una chiave inglese e una chiave artigianale.

All’interno della sua auto sono state rinvenute ulteriori quattro chiavi artigianali, strumenti probabilmente utilizzati per forzare le serrature delle vetture.

La perquisizione e il materiale recuperato

La successiva perquisizione presso l’appartamento in via Diaz a Peschiera Borromeo ha permesso ai poliziotti di via Quintiliano di sequestrare un ingente quantitativo di refurtiva: 37 occhiali da sole, numerose borse e portafogli, 5 zaini, diversi dispositivi elettronici, due orologi, un anello e vari capi di abbigliamento.

Tutti oggetti che si sospetta possano provenire da precedenti furti.

Le accuse e i provvedimenti

Al termine degli accertamenti, i due fratelli sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Inoltre, sono stati denunciati per ulteriori reati: il 46enne per danneggiamento, mentre il 49enne dovrà rispondere anche di danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori che la Polizia di Stato sta intensificando nel territorio milanese.

Il contesto: la lotta ai reati predatori

Il servizio di controllo che ha portato all’arresto dei due fratelli rientra in una più ampia strategia di contrasto ai reati predatori messa in atto dalla Polizia di Stato a Milano e provincia. L’attenzione degli agenti si concentra soprattutto sulle zone residenziali e sui parcheggi, spesso obiettivo di bande specializzate in furti su auto in sosta. L’operazione di venerdì 26 giugno conferma l’efficacia delle attività di monitoraggio e la tempestività degli interventi delle forze dell’ordine.

Conclusioni

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate, è stato possibile fermare due individui che, secondo gli inquirenti, avevano messo a segno diversi furti su auto in sosta.

Il materiale sequestrato sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti per risalire ai legittimi proprietari e ricostruire l’eventuale coinvolgimento dei due fratelli in altri episodi analoghi. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta ai reati predatori che colpiscono cittadini e residenti nell’area di Milano.

IPA