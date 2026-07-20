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Un arresto con restituzione della refurtiva, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Rieti, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato presso la sua abitazione dopo due episodi di furto avvenuti nel capoluogo sabino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una cittadina e alla tempestività dei militari, che hanno recuperato integralmente la refurtiva sottratta.

L’intervento a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di una richiesta d’intervento giunta da una donna che, mentre si trovava all’interno di una tabaccheria del centro di Rieti, ha subito il furto della propria borsa lasciata momentaneamente incustodita nella sua auto.

Il malvivente ha approfittato della breve assenza della vittima per impossessarsi della borsa, che conteneva un telefono cellulare e la somma in contanti di circa 300 euro.

L’indagine e l’arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo elementi utili all’identificazione del sospettato. Grazie alla tempestività dell’intervento, il presunto autore dei furti è stato localizzato presso la propria abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, l’uomo ha tentato di ostacolare le operazioni di polizia opponendo attiva resistenza e aizzando il proprio cane contro i militari. Nonostante le difficoltà, i Carabinieri sono riusciti a contenere l’animale in sicurezza e a proseguire le attività senza conseguenze per le persone coinvolte.

Il recupero della refurtiva

La perquisizione ha avuto esito positivo: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti la borsa della prima vittima, il telefono cellulare e l’intera somma di 300 euro sottratta poco prima.

Inoltre, ulteriori verifiche hanno permesso di trovare una seconda borsa con effetti personali appartenenti a un’altra donna, che nella stessa giornata aveva sporto denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Rieti. Il ritrovamento di questo secondo compendio ha consentito di attribuire all’uomo anche il secondo episodio criminoso.

Le accuse e la restituzione dei beni

Tutta la refurtiva recuperata è stata prontamente restituita alle legittime proprietarie. Al termine delle formalità di rito, il sospettato è stato dichiarato in stato di arresto per i reati contestati di furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni.

Le indagini in corso

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione dei Carabinieri sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per il contrasto ai reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica.

IPA