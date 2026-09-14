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Un arresto per estorsione, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel centro storico di Lucca. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver ricevuto una somma di denaro da un commerciante, vittima di minacce e richieste indebite.

L’operazione dei Carabinieri a Lucca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa avviata dopo la segnalazione di un commerciante del centro storico di Lucca.

L’uomo si era rivolto all’Arma dopo aver ricevuto una richiesta estorsiva da parte di un conoscente, che lo aveva minacciato di ritorsioni se non avesse consegnato una somma di denaro.

La richiesta e l’incontro monitorato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato aveva avanzato una richiesta indebita di 1.000 euro al commerciante, utilizzando toni minacciosi.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto delle Stazioni di Lucca e Ponte a Moriano, hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, monitorando l’incontro tra la vittima e l’indagato nella mattinata.

L’arresto in flagranza

Durante l’incontro, il 49enne si è presentato presso l’esercizio commerciale, reiterando con insistenza la richiesta di denaro. Di fronte all’atteggiamento minatorio, il commerciante ha consegnato 250 euro nel tentativo di allontanare l’uomo.

I militari, che stavano osservando la scena a distanza di sicurezza, sono intervenuti immediatamente dopo la consegna, recuperando il denaro e restituendolo alla vittima. L’indagato è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Lucca, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale cittadina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA