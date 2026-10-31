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Ancora un grave episodio di violenza familiare nel Frusinate, dove la Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere un uomo di 43 anni. L’esecuzione della misura cautelare, scattata il 30 ottobre, arriva al termine di un’articolata attività investigativa che ha permesso agli inquirenti di raccogliere un solido quadro probatorio e gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Violenza domestica a Frosinone

L’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile. Durante la convivenza, l’uomo avrebbe rivolto alla compagna insulti, espressioni umilianti e svilenti, l’avrebbe aggredita fisicamente in più occasioni con spinte e schiaffi e minacciata ripetutamente di morte.

All’indagato è stato contestato anche di aver controllato ogni giorno il telefono cellulare della donna e di averle impedito di uscire liberamente.

Le violenze di fronte alla figlia minorenne

Le limitazioni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state imposte anche quando la compagna era insieme alla figlia minorenne.

Le condotte di controllo e sopraffazione avrebbero provocato nella vittima un persistente stato di paura, soggezione e isolamento.

La decisione del giudice

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, valutati gli elementi raccolti, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato adottato per impedire che il reato venga reiterato e per tutelare l’incolumità della donna.

L’intervento rientra nell’attività di monitoraggio svolta quotidianamente dalla Questura di Frosinone e dalle sue articolazioni per contrastare la violenza domestica e di genere.

IPA