Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino extracomunitario è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo che numerosi episodi di violenza sono stati accertati ai danni della sua convivente. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini a Viterbo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie all’intervento del personale della Squadra Mobile della Questura di Viterbo.

Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti perpetrati dall’uomo nei confronti della compagna.

I comportamenti violenti e le accuse

L’indagato, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe più volte offeso, minacciato e aggredito fisicamente la donna. In diverse occasioni, le avrebbe impedito di frequentare altre persone, arrivando persino a chiuderla in casa e a non consentirle di uscire.

Gli episodi di violenza si sarebbero ripetuti nel tempo, generando nella vittima uno stato di ansia e grave timore per la propria incolumità.

La violenza sessuale durante la convivenza

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che l’uomo, in più circostanze, avrebbe costretto la compagna a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, anche durante il periodo di gravidanza.

Questi atti di violenza sessuale hanno avuto un impatto devastante sulla vita della donna, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane per paura di ulteriori aggressioni.

L’intervento dell’autorità giudiziaria

Alla luce dei gravi elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il Tribunale di Viterbo ha quindi disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari, eseguita dagli agenti della Squadra Mobile.

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale in attesa del giudizio.

Le conseguenze per la vittima

La donna, vittima di ripetute violenze e maltrattamenti, ha vissuto un periodo di forte disagio e paura, tanto da essere costretta a cambiare le proprie abitudini di vita.

L’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura ha permesso di interrompere la spirale di abusi e di garantire una misura di protezione nei suoi confronti.

IPA