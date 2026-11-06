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Il Consiglio dei ministri ha scelto di impugnare la legge della Regione Veneto in materia di fine vita, che definisce tempi e procedure per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. La decisione è giunta a ridosso della scadenza per il deposito del ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Si tratta dell’ennesimo stop governativo, dopo i provvedimenti analoghi già adottati nei confronti di Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Durissima la reazione di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “La stessa maggioranza di governo che a livello nazionale blocca la nostra legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale in Parlamento poi fa ricorso contro quelle leggi regionali che organizzano l’aiuto medico per la morte volontaria, com’è piena competenza delle regioni e come siamo certi che la Corte Costituzionale confermerà anche questa volta al ricorso del Governo contro la nostra legge in Regione Veneto”.

ANSA