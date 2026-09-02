Fine vita, il Veneto è la prima Regione di centrodestra a dotarsi di una legge: cosa prevede

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Veneto è la quarta Regione italiana a dotarsi di una legge sul suicidio medicalmente assistito e la prima guidata dal centrodestra. Il Consiglio regionale ha approvato il testo il 2 settembre con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astensioni, grazie a una maggioranza trasversale. Il provvedimento fissa procedure e tempi per chi chiede di accedere alla pratica nelle strutture pubbliche.

Il voto in Consiglio regionale e la spaccatura nella maggioranza

Come riporta Il Post, il via libera è arrivato con i voti di una parte del centrodestra insieme a quelli dell’opposizione di centrosinistra.

Hanno votato a favore Lega e Forza Italia, mentre si sono espressi contro Fratelli d’Italia e l’unico consigliere di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci.

Decisivo il sostegno dei due esponenti leghisti più influenti in Regione, il presidente Alberto Stefani e Luca Zaia, che ha guidato il Veneto per 15 anni e oggi presiede l’assemblea.

Il Veneto era stato il primo territorio a discutere una proposta del genere nel gennaio 2024, quando il testo venne respinto per un solo voto.

Cosa prevede la legge sul fine vita approvata in Veneto

Il provvedimento nasce dalla proposta di iniziativa popolare depositata dall’associazione Luca Coscioni, sostenuta da oltre 9mila firme.

I requisiti restano quelli fissati dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale: patologia irreversibile, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, sofferenze ritenute intollerabili e piena capacità di prendere decisioni consapevoli.

La verifica spetta a una commissione medica multidisciplinare, che ogni azienda sanitaria dovrà istituire entro 15 giorni dall’entrata in vigore, seguita dal parere del comitato etico territoriale.

La legge impone di procedere senza ingiustificati ritardi e stabilisce che il servizio sanitario regionale assista la persona in ogni fase, fornendo gratuitamente il farmaco e l’assistenza necessaria.

Perché le Regioni stanno legiferando sul fine vita

In Italia il suicidio assistito è legittimo proprio in forza di quella pronuncia della Consulta, ma manca una legge nazionale che ne definisca modalità e tempi.

Il vuoto normativo ha prodotto attese che in alcuni casi hanno superato i due anni, spesso al termine di contenziosi con le aziende sanitarie.

Da qui la scelta di alcune Regioni di muoversi in autonomia, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte amministrate dal centrosinistra.

A livello nazionale il centrodestra ha finora evitato di intervenire, nonostante i ripetuti richiami rivolti al Parlamento dalla Corte costituzionale.