Finestrino in frantumi e furto in auto a Torino, 33enne arrestato nel cuore di San Salvario

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È stato eseguito un arresto per furto aggravato a Torino, nella zona di San Salvario. Un cittadino marocchino di 33 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a infrangere il finestrino di un’auto in sosta e a sottrarre una busta contenente effetti personali. L’uomo è stato individuato e bloccato dagli agenti, che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al proprietario.

Intervento delle volanti dopo la segnalazione di un cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel quartiere San Salvario di Torino. La centrale operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che aveva assistito a un furto su un’autovettura parcheggiata tra via Campana e via Madama Cristina. L’uomo aveva notato un individuo infrangere il finestrino dell’auto e prelevare una busta della spesa dall’interno del veicolo.

Le ricerche e il fermo del sospetto

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Squadra Volante si sono immediatamente recate sul posto. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno avviato le ricerche nelle vie limitrofe. Più tardi, il sospettato, un cittadino marocchino di trentatre anni, è stato individuato in via Principe Tommaso. Al momento del controllo, l’uomo aveva ancora con sé la busta della spesa contenente diversi indumenti e beni personali appena sottratti dall’autovettura.

Restituzione della refurtiva e arresto

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Alla luce degli elementi raccolti e delle testimonianze acquisite, il trentatreenne è stato tratto in arresto per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

San Salvario, quartiere sotto osservazione

L’episodio si inserisce in una serie di controlli e attività di prevenzione che la Polizia di Stato sta portando avanti nella zona di San Salvario, area centrale di Torino spesso oggetto di attenzione per episodi di furto e microcriminalità. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile e di restituire i beni sottratti al proprietario.

IPA