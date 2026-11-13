Finge di chattare con Silvio Berlusconi e altri politici, 41enne truffa un anziano per oltre 300mila euro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fingeva di avere contatti nelle alte sfere della politica, millantando di conoscere Silvio Berlusconi e altri esponenti big. In realtà non conosceva nessuno e il castello di bugie è servito soltanto per compiere una maxi truffa: è la storia di una donna 41enne, K.D., la quale è riuscita a farsi consegnare da un anziano 79enne circa 300mila euro in cinque anni. Tutto il denaro è stato sperperato nel gioco o speso per ripianare diversi debiti.

Maxi truffa a un anziano: 41enne fingeva di conoscere Silvio Berlusconi e altri politici

L’anziano, come riferisce il Corriere della Sera, è residente a Illasi, in provincia di Verona, ed era stato affiancato da un amministratore di sostegno. Nonostante ciò, la 41enne si è finta di essere un investitore di “Poste Group”. Per rendersi più credibile, mostrava al signore false chat WhatsApp in cui sosteneva di conversare con personalità politiche di spicco in ambito nazionale, tra cui Silvio Berlusconi.

La donna si trova agli arresti domiciliari da oltre un anno. Ha patteggiato una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione davanti al giudice Enrico Zuccon per circonvenzione di incapaci.

ANSA

La decisione di Zuccon comprende anche un’altra sentenza per truffa sempre a carico della 41enne, che, con un trucco simile a quello usato con il 79enne, aveva truffato anche un’anziana per circa 40mila euro.

I soldi giocati al Lotto e alle slot machine

Da quanto emerso, i soldi che si faceva consegnare venivano usati sempre per il gioco e per ripagare alcuni debiti. Stando all’accusa, la donna si faceva accompagnare periodicamente in diverse tabaccherie dove l’anziano, che era con lei, versava il suo denaro, credendo che lo stesse investendo. E invece non c’era alcun investimento: la 41enne lo ‘investiva’ a modo suo, cioè giocando al Lotto e alle slot machine.

Per riuscire a soddisfare le continue richieste di soldi della donna, il 79enne ha anche chiesto prestiti bancari e denaro ad amici, parenti e conoscenti, cominciando a manifestare, come ha scritto nel capo d’imputazione il sostituto procuratore Gennaro Ottaviano, “un forte stato d’ansia e timore”.

Il raggiro è durato dal 2020 al 2025

La truffa è iniziata nel 2020 e si è conclusa cinque anni dopo. Un periodo in cui la donna contattava l’uomo spacciandosi anche come uno dei membri del gruppo di investimento. In queste telefonate l’anziano veniva rassicurato e spinto a versare altri soldi.

Secondo il sostituto procuratore Ottaviano, ad aggravare ulteriormente la posizione della 41enne è il fatto che abbia organizzato il suo piano contro “un soggetto inconsapevole di eventuali raggiri ad opera di terzi, abusando del suo stato di vulnerabilità psichica, determinato dall’età avanzata, dalla fragilità emotiva”.

Nei mesi scorsi la donna, difesa dall’avvocato Nicolò Pigatto Zanotti, ha iniziato un percorso al Servizio per le Dipendenze per il suo disturbo da gioco d’azzardo. Nel frattempo rimane agli arresti domiciliari.