Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Torino con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché ritenuto il presunto responsabile di una brutale aggressione ai danni di un anziano avvenuta il 30 luglio 2026. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 24 settembre 2026 dalla Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

Torino, la dinamica dell’aggressione in via Cassini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti risalgono al pomeriggio del 30 luglio 2026, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. è intervenuta in via Cassini a seguito di una segnalazione di rapina appena avvenuta. La vittima, un uomo anziano, ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata da uno sconosciuto subito dopo aver lasciato la propria abitazione. Con il pretesto di chiedere l’elemosina, l’aggressore avrebbe cinto il collo dell’uomo con una cintura da uomo, immobilizzandolo, per poi sottrargli con violenza due collane in oro che indossava.

Le indagini della Squadra Mobile

La parte lesa ha dichiarato di essere in grado di riconoscere il proprio aggressore e ha formalizzato denuncia presso gli uffici della Squadra Mobile. Le indagini avviate dagli investigatori hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e di raccogliere elementi che hanno delineato un quadro indiziario “grave, preciso e concordante” nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti. Le modalità dell’aggressione, caratterizzate dall’uso di una cintura per stringere il collo della vittima e dalla scelta di persone anziane, hanno evidenziato una particolare pericolosità sociale e il rischio concreto che potessero essere commessi altri reati simili.

L’arresto nei pressi della stazione di Chivasso

Nel pomeriggio del 24 settembre, le pattuglie “Falco” della Polizia di Stato hanno individuato il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria di Chivasso. Qui è stata data esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Sono stati informati il difensore di fiducia dell’indagato e le competenti Autorità consolari.

IPA