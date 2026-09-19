Finge di essere stato picchiato e derubato a Brindisi, così un 33enne è stato smascherato

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È di un arresto e diverse denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo condotto dai Carabinieri nella provincia di Brindisi. L’operazione, finalizzata a prevenire la criminalità e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta nelle principali aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, come disposto dal Comando Provinciale.

Controlli ad “alto impatto” nelle zone della movida

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio straordinario ha interessato tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire episodi di criminalità diffusa e garantire la sicurezza urbana, soprattutto durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Arresto a San Michele Salentino per violazione delle misure alternative

A San Michele Salentino, i Carabinieri della Stazione locale hanno proceduto all’arresto di un 43enne, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto, a seguito delle ripetute violazioni della misura alternativa. L’arresto è stato eseguito nell’ambito dei controlli mirati a garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

Denunce per tentato furto a San Pietro Vernotico

A San Pietro Vernotico, i militari della Stazione hanno denunciato tre giovani per aver sottratto le chiavi d’accensione di un’autovettura, con l’intenzione di commettere un furto il giorno successivo. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha permesso di identificare e deferire i responsabili, prevenendo così il compimento del reato.

Francavilla Fontana: guida in stato di ebbrezza e ricettazione

A Francavilla Fontana, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato un 48enne coinvolto in un sinistro stradale. L’uomo, sottoposto all’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,38 g/l. Per questo motivo, la patente di guida gli è stata ritirata e dovrà rispondere dell’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Nella stessa città, i militari della Stazione hanno denunciato un uomo e una donna per ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito risultata provento di furto. La carta era stata utilizzata per effettuare acquisti in una parafarmacia, aggravando così la posizione dei due indagati.

Brindisi: violazione delle misure di prevenzione e simulazione di reato

A Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 36enne, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione. L’uomo, durante un controllo, ha assunto un atteggiamento ostile, minacciando e offendendo i militari intervenuti.

In un altro episodio, un 33enne sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi è stato denunciato per aver simulato un’aggressione fisica e un furto di denaro. L’uomo aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri tramite il numero unico d’emergenza 112, ma le indagini hanno permesso di accertare la falsità della sua denuncia.

Segnalazioni per uso personale di stupefacenti a Ceglie Messapica

A Ceglie Messapica, i militari della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all’autorità amministrativa 4 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, destinate all’uso personale. L’intervento rientra nell’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di droghe tra i più giovani.

Controlli su strada e prevenzione nelle località turistiche

Nel corso dell’operazione sono state controllate 15 autovetture, identificate 26 persone, sottoposte a verifica 15 persone già destinatarie di misure di prevenzione e sicurezza, ed eseguite 4 perquisizioni. I Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno mantenuto alta l’attenzione anche nelle località a maggiore afflusso turistico, proseguendo le attività di presidio e prevenzione anche al termine della stagione estiva.

IPA