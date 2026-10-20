Finge di essere un agente della Polizia Stradale di Perugia per farsi prestare soldi: denunciato 39enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 39 anni è stato denunciato a Perugia per le ipotesi di reato di truffa e truffa aggravata. Secondo la Polizia di Stato, nell’ultimo mese avrebbe chiesto denaro soprattutto a persone anziane fingendosi appartenente alla Polizia Stradale. Per lui il Questore ha disposto anche il divieto di ritorno nel Comune di Perugia per quattro anni.

Le richieste di denaro e il raggiro

Come riferisce la Polizia di Stato, le indagini sono partite da numerose querele e segnalazioni dei cittadini, relative a episodi avvenuti nell’ultimo mese a Perugia e nei Comuni limitrofi.

Il 39enne, nato nel 1986 e già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a fatti analoghi, avrebbe adottato modalità simili nei diversi casi segnalati.

Per ottenere la fiducia delle vittime, si sarebbe presentato come appartenente alla Polizia Stradale, raccontando di trovarsi in una situazione di difficoltà e chiedendo somme di denaro contenute, con la promessa di restituirle in breve tempo.

In alcune occasioni avrebbe lasciato il proprio numero di telefono e inviato tramite messaggio una fotografia del documento d’identità e di un distintivo con la scritta «Servizio di Polizia Stradale» e lo stemma della Repubblica. Elementi che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati per rendere più credibile la richiesta di denaro.

Le indagini e il riconoscimento delle vittime

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha svolto accertamenti mirati, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Le testimonianze raccolte e il riconoscimento da parte delle persone coinvolte hanno consentito agli investigatori di risalire all’identità del sospettato.

L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di truffa e truffa aggravata. La denuncia non equivale a una condanna e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

Divieto di ritorno a Perugia per quattro anni

Oltre alla denuncia, nei confronti del 39enne è stato adottato un provvedimento di prevenzione. Al termine dell’istruttoria svolta dal personale della Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto l’allontanamento con divieto di fare ritorno nel Comune di Perugia per quattro anni.

Il provvedimento si aggiunge agli accertamenti penali relativi agli episodi segnalati e mira a impedire il ritorno dell’uomo nel territorio comunale per il periodo stabilito.

IPA