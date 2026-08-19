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È stato fermato un 35enne originario del modenese per esercizio abusivo di NCC e violazioni al Codice della Strada presso il terminal crociere di Ravenna. L’uomo, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato individuato durante un controllo della Polizia di Stato, mentre trasportava cinque passeggeri britannici che avevano prenotato il servizio tramite app.

Controlli mirati contro il trasporto abusivo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 10 agosto la Sezione Polizia Stradale di Ravenna ha svolto un servizio di monitoraggio presso il terminal crociere locale. L’operazione era finalizzata a contrastare l’esercizio abusivo di taxi e NCC (Noleggio con Conducente) nel territorio provinciale, un fenomeno che negli ultimi tempi ha destato particolare attenzione per la tutela della legalità e della sicurezza dei passeggeri.

Nel piazzale antistante lo scalo, tra numerosi autobus NCC, taxi e autovetture regolarmente autorizzate, gli agenti hanno notato un veicolo bianco con scritte pubblicitarie sulle fiancate, che lo facevano assomigliare a un taxi. Tuttavia, mancava la caratteristica scritta luminosa sul tetto, elemento obbligatorio per i taxi regolari. Il conducente, invece di unirsi alla fila degli altri taxi in attesa di clienti, ha preferito posteggiare in disparte, rimanendo in standby fino all’arrivo di cinque passeggeri britannici appena sbarcati dalla nave da crociera.

Il tentativo di corsa e l’intervento della Polizia

I cinque turisti, con i bagagli al seguito, sono saliti a bordo del veicolo. Tuttavia, la corsa è durata solo pochi chilometri: la pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l’alt e ha fermato il mezzo per un controllo approfondito. Gli agenti hanno subito avviato le verifiche, consultando le banche dati per accertare la regolarità del servizio.

Dai controlli è emerso che il veicolo era dotato di una licenza rilasciata dal Comune di Carpi, ma non era autorizzato a svolgere servizio di piazza nel Comune di Ravenna né a effettuare servizio NCC in quella zona. Inoltre, il conducente non risultava titolare del certificato di abilitazione professionale, documento indispensabile per la guida di taxi e NCC. Queste gravi irregolarità hanno portato gli agenti a contestare all’uomo diverse violazioni amministrative.

La prenotazione tramite app e la ricostruzione dei fatti

Sentiti dagli investigatori, i passeggeri hanno spiegato di aver prenotato il trasferimento dal terminal crociere all’aeroporto di Bologna tramite un’applicazione, pagando il servizio in anticipo. La mattina stessa dell’attracco della nave a Ravenna, hanno ricevuto un messaggio WhatsApp con il nome dell’autista e i dettagli del veicolo. Questo dettaglio ha permesso di ricostruire la filiera del trasporto abusivo, evidenziando come la tecnologia possa essere utilizzata anche per aggirare le normative vigenti.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Una volta accertato che il conducente stava effettuando un servizio NCC senza le dovute autorizzazioni, la Polizia ha elevato sanzioni pecuniarie per quasi 3.000 euro. Oltre alla multa, è stato disposto il ritiro della patente, che sarà sospesa, e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Questi provvedimenti mirano a scoraggiare comportamenti illeciti e a garantire la sicurezza dei passeggeri e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

IPA