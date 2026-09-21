Finge un lutto per sfuggire alla Volante nei vicoli di Lecce: 17enne arrestato con borsa frigo piena di droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle prime ore del 19 settembre a Lecce. Un minorenne è stato fermato e dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

Il controllo e l’arresto del giovane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio attorno alle 01:55, quando una pattuglia della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce ha notato un giovane che, alla vista degli agenti, ha cambiato improvvisamente direzione tentando di dileguarsi nei vicoli adiacenti. Il comportamento sospetto ha spinto gli agenti a fermarlo per un controllo.

Durante le fasi di identificazione, il ragazzo, di 17 anni, ha mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo. Ha tentato di giustificare il proprio atteggiamento riferendo di aver subito un lutto poco prima del controllo, circostanza che non ha trovato riscontro nelle verifiche successive.

Il materiale sequestrato

Invitato a mostrare il contenuto degli indumenti e del borsello a tracolla, il giovane ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 0,5 grammi di hashish, alcune bustine di plastica presumibilmente destinate al confezionamento e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, all’interno del borsello, un ulteriore involucro con 30,9 grammi di hashish contrassegnato dalla dicitura “SUPER CALI FROZEN ICE”, una confezione in plastica con 13,6 grammi di marijuana e una confezione da tabacco con altri 21,1 grammi della stessa sostanza.

La perquisizione domiciliare

I controlli sono stati poi estesi all’abitazione del giovane. All’interno di una borsa frigo custodita nella camera da letto, gli agenti hanno individuato e sequestrato ulteriori 213,5 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

IPA