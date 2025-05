Fingono di essere della Procura e truffano anziana, presi con oro per 10mila euro in centro a Genova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Genova, dove un 54enne e un 33enne sono stati fermati per truffa aggravata ai danni di anziani. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo ligure, nell’ambito di un’indagine più ampia volta a contrastare le truffe ai danni di persone anziane.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Genova e si inserisce in una serie di attività investigative mirate alla prevenzione e repressione delle truffe ai danni di anziani. Già il mese scorso, un’ampia rete criminale era stata smantellata nel comune di Napoli.

Modalità dell’arresto

Gli agenti, nelle settimane successive, hanno organizzato pattuglie per monitorare i luoghi preferiti dai malfattori. Nei giorni scorsi, i due sospetti sono stati avvistati a bordo di un’auto sospetta in viale Brigate Partigiane. Dopo aver parcheggiato in via Pertinace, nel quartiere di Castelletto, il 54enne è stato visto entrare in un portone con uno zaino, per poi uscire poco dopo. Fermati immediatamente, nello zaino sono stati trovati monili in oro per un valore di circa 10.000 euro e 350 euro in contanti.

Il modus operandi

I due truffatori hanno ingannato una donna di 76 anni fingendosi referenti dell’Autorità Giudiziaria, sostenendo di dover controllare i monili in casa per un’indagine su una presunta rapina. Il loro piano è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti.

Conseguenze legali

Su disposizione del Pubblico Ministero, i due indagati, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati e portati a Marassi, in attesa di convalida. La loro responsabilità sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

