Fingono di gettarsi sotto le auto a Gardone Riviera vicino Brescia, 27enne investito grave

Un gioco pericoloso rischia di trasformarsi in tragedia a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove un gruppo di ragazzi ha provocato un grave incidente stradale. Fingendo di buttarsi sotto le auto in transito, un 27enne è stato travolto e investito da un mezzo e ora si trova ricoverato in gravi condizioni, seppur non in pericolo di vita, agli Spedali Civili di Brescia. Aperta un’indagine per chiarire la dinamica e l’eventuale tasso alcolemico delle persone coinvolte.

Il dramma sfiorato sulla Gardesana

Palcoscenico dell’assurdo gioco del gruppo di giovani è stata la strada Gardesana, all’altezza dell’Hotel Monte Baldo. I ragazzi, quasi tutti tra i 20 e i 30 anni, hanno simulato di gettarsi tra l’auto in corsa durante la notte.

Attorno alle 2.30, però, la finzione si è trasformata in realtà quando uno del gruppo è stato centrato in pieno da un’auto.

Il 27enne, secondo quanto ricostruito, è stato travolto da una vettura che stava arrivando lungo la strada e che non è riuscito a evitarlo.

Grave 27enne, ma non in pericolo

Il giovane è stato soccorso immediatamente grazie alla celere chiamata del 118. Intervenuti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato il 27enne.

Il ragazzo, un classe 1998 irlandese, è stato quindi trasferito in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto trapela dalla struttura, però, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Aperta indagine

Contestualmente, come avviene da prassi, è stata aperta un’indagine per cercare di chiarire i contorni della vicenda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò ai quali spetta far luce su quanto successo. Sentiti i primi testimoni, è stato ricostruito lo scenario del gioco irresponsabile.

Alle forze dell’ordine spetterà anche constatare l’eventuale tasso alcolemico delle persone che hanno inscenato la situazione che ha portato all’investimento.