Eseguiti due arresti a Rivoli, dove due cittadini marocchini sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una donna anziana. L’episodio si è verificato nei pressi dell’area mercatale della città, durante un servizio mirato al contrasto di furti e rapine contro persone vulnerabili.

Il comunicato della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Rivoli (TO). Gli agenti, impegnati in un servizio di prevenzione nelle zone mercatali, hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i banchi di Piazza Cavallero, luogo molto frequentato da persone anziane durante il mercato.

La dinamica della rapina

I due cittadini marocchini, rispettivamente di 29 anni e 39 anni, si sono avvicinati a diverse persone con la scusa di vendere prodotti contenuti in due borse. L’attenzione degli agenti si è concentrata su di loro quando hanno iniziato a seguire un’anziana signora che aveva appena terminato la spesa e si stava dirigendo verso la sua auto parcheggiata in Via Borgeisa.

Uno dei due uomini ha tentato con insistenza di proporre alla donna alcuni oggetti, impedendole di chiudere lo sportello dell’auto. Nonostante la signora sia riuscita inizialmente a sottrarsi, i due non si sono arresi: mentre uno continuava a distrarla, l’altro ha aperto la portiera dal lato passeggero e si è impossessato della sua borsa.

L’intervento della Squadra Mobile

La fuga dei due sospetti è stata però di breve durata. Una pattuglia della Squadra Mobile, che aveva seguito la scena, è intervenuta tempestivamente bloccando entrambi gli uomini. Gli agenti hanno recuperato la borsa sottratta, che conteneva vari documenti personali, un cellulare e la somma di 485 € in contanti. Tutti gli oggetti sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

