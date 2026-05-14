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Quattro cittadini rumeni sono stati allontanati dal Comune di Torino per accattonaggio molesto durante la prima giornata del Salone Internazionale del Libro. I provvedimenti, emessi dal Questore, sono stati adottati dopo che i soggetti sono stati sorpresi a fingere una disabilità per raccogliere denaro tra i visitatori dell’evento.

L’intervento durante il Salone del Libro di Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella cornice della 38° edizione del Salone Internazionale del Libro, presso il Lingotto Fiere di Torino.

Gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, insieme al personale della Divisione Polizia Anticrimine, hanno individuato tra la folla alcuni individui che si comportavano in modo sospetto.

Finti sordomuti tra i visitatori: la dinamica dei fatti

I quattro soggetti, due uomini e due donne, tutti di nazionalità rumena, si sono presentati con un aspetto curato e si sono aggirati tra i padiglioni del Salone.

Fingendosi sordi, mostravano un falso attestato di disabilità e lasciavano intendere di essere impegnati in una raccolta fondi destinata all’assistenza di persone con disabilità. In realtà, si trattava di un tentativo di truffa ai danni dei partecipanti all’evento.

Provvedimenti adottati: Fogli di Via obbligatori

Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto quattro Fogli di Via obbligatori dal Comune di Torino, con una durata compresa tra 1 e 3 anni.

Questo provvedimento, previsto per chi si rende responsabile di condotte socialmente pericolose o moleste, impone ai destinatari di lasciare il territorio comunale e vieta loro di farvi ritorno per il periodo stabilito. In caso di violazione, la legge prevede la reclusione fino a cinque anni.

Precedenti e recidiva dei soggetti coinvolti

I quattro cittadini rumeni non sono nuovi a simili comportamenti: tutti risultano avere precedenti per accattonaggio molesto proprio a Torino.

Alcuni di loro erano già stati destinatari di analoghi provvedimenti in altre città italiane, sempre per fatti riconducibili a truffe e accattonaggio con modalità simili a quelle riscontrate durante il Salone del Libro.

IPA