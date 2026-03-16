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È stato arrestato e portato in carcere un esponente di spicco del clan camorristico “Belforte”, espulso dagli Stati Uniti e giunto oggi in Italia. L’uomo, Carlo Petrillo, era ricercato per traffico illecito di cocaina e aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2017, dopo una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. L’operazione è stata coordinata dalla Procura Generale di Napoli e ha visto la collaborazione tra forze dell’ordine italiane e statunitensi.

Le indagini e la cattura negli Stati Uniti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la lunga latitanza di Carlo Petrillo si è conclusa grazie a una complessa attività investigativa internazionale. L’uomo era stato localizzato e fermato negli Stati Uniti il 16 dicembre 2025 dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il coordinamento della Procura Generale della Repubblica di Napoli e il supporto del Federal Bureau of Investigation (F.B.I.).

La latitanza e la nuova vita oltreoceano

Petrillo, oggi quarantatreenne, si era reso irreperibile nel 2017, poco prima che la condanna a suo carico diventasse definitiva. Per evitare l’arresto, aveva lasciato l’Italia e si era trasferito negli Stati Uniti, dove aveva iniziato una nuova vita, diventando titolare di numerose attività commerciali. Nonostante il tentativo di ricostruirsi un’esistenza lontano dal suo passato criminale, le autorità italiane non hanno mai interrotto le ricerche.

Il ruolo nel clan Belforte e le accuse

L’uomo era ricercato per fatti risalenti al 2006, periodo in cui era considerato il referente del clan camorristico “Belforte” a Caserta. Secondo le indagini, Petrillo avrebbe organizzato un’associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina nel capoluogo casertano, creando una rete di spacciatori al dettaglio. La sua attività criminale era stata oggetto di una lunga inchiesta che aveva portato alla sua condanna definitiva.

Il progetto “Wanted” e la collaborazione internazionale

L’attività investigativa che ha portato alla cattura di Petrillo rientra nel progetto “Wanted” della Polizia di Stato, un’iniziativa mirata alla cattura dei latitanti più pericolosi. La sinergia tra le forze dell’ordine italiane e quelle statunitensi, in particolare il F.B.I., si è rivelata fondamentale per il successo dell’operazione. La Procura generale presso la Corte di appello di Napoli ha emesso i provvedimenti esecutivi della pena, che hanno permesso di avviare la procedura di espulsione dagli Stati Uniti.

L’espulsione e l’arresto in Italia

Dopo l’espulsione per motivi di sicurezza interna e per violazione delle norme sull’immigrazione, Petrillo è arrivato oggi in Italia. Gli investigatori, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Fiumicino, hanno eseguito l’arresto e lo hanno condotto in carcere, dove sconterà la pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di droga internazionale.

Il ruolo delle città coinvolte

La vicenda ha coinvolto diverse città italiane e internazionali. La Squadra Mobile della Questura di Caserta ha avuto un ruolo centrale nelle indagini, mentre la Procura Generale della Repubblica di Napoli ha coordinato le operazioni. L’arresto è stato eseguito presso l’aeroporto di Fiumicino, a Roma, grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera.

IPA