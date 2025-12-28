Finito l'incontro Trump-Zelensky, accordo di pace "vicino, forse vicinissimo, completato il 95% del lavoro"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si è concluso l’incontro diplomatico a Mar-a-Lago, in Florida, tra il presidente degli Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, con le relative delegazioni. Trump ha definito il meeting “eccellente” e le pace “vicina, forse vicinissima” parlando di lavoro completato al 95%. Al termine dell’incontro, i due capi di Stato hanno sentito telefonicamente i leader europei.

Finito l’incontro tra Trump e Zelensky

L’incontro diplomatico tra le delegazioni ucraina e statunitense, capeggiate dai rispettivi presidenti, che si stava svolgendo dalle 19 ora italiana a Mar-a-Lago, in Florida, si è concluso.

Trump è apparso ottimista nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dopo l’incontro, affermando che la pace sarebbe “vicina, forse vicinissima, al 95%” e che rimangono ancora da risolvere una o due questioni.

ANSA Il presidente ucraino Zelensky

Tra queste ci sarebbe anche quella del Donbas. Trump ha dichiarato che sono stati fatti passi avanti anche in questo senso e che le due parti si starebbero avvicinando a una soluzione.

Il presidente degli Usa non ha comunque escluso che i negoziati possano ancora fallire, sottolineando la difficoltà di questo passaggio e la possibilità di problemi imprevisti. Trump non ha poi escluso la possibilità di un viaggio in Ucraina.

Zelensky conferma la linea sui territori ucraini

Durante la conferenza stampa seguita all’evento, il presidente ucraino Zelensky ha confermato le parole di Trump, sottolineando la difficoltà della questione dei territori ucraini.

A una domanda sul tema, Zelensky ha chiaramente risposto che le posizioni ucraine sono quelle note. Kyiv non ha quindi intenzione di cedere territori che controlla alla Russia.

Il presidente ucraino ha quindi confermato la possibilità di un referendum su questo tema. Ha infine dichiarato che Usa e Ucraina sono d’accordo che le garanzie di sicurezza per Kyiv siano un punto fondamentale del piano di pace.

Le delegazioni e la telefonata con Putin

Le ore precedenti all’incontro erano state complesse per la delegazione ucraina. Trump aveva infatti parlato telefonicamente con il presidente russo Putin, con cui non aveva contatti diretti da ottobre.

La composizione della delegazione statunitense ha però rassicurato Zelensky. Esclusi, infatti, buona parte degli esponenti più filorussi dell’amministrazione, tra cui il vicepresidente Vance.