Fino a 900 euro per le famiglie evacuate per la frana a Niscemi, ma è polemica tra Pd e Salvini per il ponte

Lo Stato ha messo a disposizione fino a 900 euro al mese per le famiglie evacuate dalle case coinvolte nella frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Gli smottamenti sarebbero ancora attivi e gli esperti avvisano che le famiglie sfollate potrebbero dover iniziare a considerare di abbandonare definitivamente le loro abitazioni. Scoppia intanto la polemica politica, con Elly Schlein che chiede di utilizzare i fondi messi da parte per il Ponte sullo Stretto per aiutare la cittadina.

Fino 900 euro al mese per gli sfollati di Niscemi

Lo Stato ha messo a disposizione degli abitanti sfollati da Niscemi a causa delle recenti frane il fondo che finanzia i Contributi di autonoma sistemazione, o Cas.

Si tratta di 400 euro al mese per ogni nucleo familiare, ai quali si aggiungono altri 100 euro al mese per ogni componente fino a un massimo di 900 euro.

Al momento il provvedimento riguarda i 1.500 cittadini che sono stati sfollati, ha riferito il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, ma la platea potrebbe presto ampliarsi.

La frana è ancora attiva

I due fronti della frana che ha colpito il comune di Niscemi sono infatti ancora attivi. Lo ha riferito il professor Nicola Casagli alla Protezione civile, che sta svolgendo i primi rilievi sul posto. Il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano ha dichiarato:

Le case prospicienti sul coronamento della frana non potranno più essere abitate e quindi è necessario ragionare su una delocalizzazione definitiva per quelle famiglie.

Lo stesso Ciciliano ha poi spiegato che i danni alla collina su cui sorge Niscemi sono tali che nemmeno le case sul ciglio del precipizio creatosi dopo i crolli sono al sicuro.

La polemica Schlein-Salvini

È nel frattempo arrivata in Sicilia la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha constatato la distruzione causata dalla frana e ha criticato il Governo per la quantità di denaro messa a disposizione:

Noi abbiamo proposto, ad esempio, di dirottare immediatamente un miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte di Messina per il 2026.

Schlein ha sottolineato che i fondi sono stati bloccati dall’intervento della Corte dei Conti e che quindi difficilmente potranno essere utilizzati quest’anno per i lavori del ponte.