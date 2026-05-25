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È scattata una denuncia a Firenze, dove una giovane è stata fermata per un tentativo di truffa ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato in via del Casone, dove la donna avrebbe cercato di sottrarre dei monili spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato dai vicini di casa della vittima, un cittadino italiano di 84 anni. L’uomo sarebbe stato contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come finanziere, chiedendogli di raccogliere i gioielli presenti in casa per una presunta attività investigativa in corso.

Poco dopo, una donna di 23 anni si è presentata alla porta dell’anziano, qualificandosi come membro della Guardia di Finanza e mostrando un tesserino alla cintura. La giovane avrebbe quindi richiesto la consegna dell’oro, ma il comportamento sospetto ha attirato l’attenzione di un vicino di casa, che si è avvicinato per verificare la situazione.

Sentendosi scoperta, la donna ha tentato la fuga, ma è stata bloccata grazie all’intervento di altri condomini e delle Volanti della Polizia, prontamente giunte sul posto.

Il materiale sequestrato e le accuse

Durante i controlli, gli agenti hanno trovato nella disponibilità della 23enne un tesserino falso utilizzato per la truffa, 2 telefoni cellulari e 1 biglietto ferroviario con partenza e arrivo a Firenze nella stessa giornata.

La giovane è stata denunciata anche per possesso di segni distintivi contraffatti, oltre che per il tentativo di truffa. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è comparsa in mattinata per il rito direttissimo, al termine del quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora in Toscana.

La campagna di prevenzione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nel contesto della campagna “Più Sicuri Insieme”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con i Quartieri cittadini. L’iniziativa mira a informare e sensibilizzare la popolazione, soprattutto gli anziani, per prevenire truffe e raggiri attraverso incontri pubblici e consigli pratici forniti dagli operatori della Questura.

Gli incontri rappresentano un’occasione di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere ed evitare episodi di truffa. Il personale della Polizia di Stato illustra esempi concreti e suggerimenti pratici per difendersi da tentativi di inganno.

IPA