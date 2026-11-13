Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo con il volto coperto è stato fermato a Roma dopo aver collocato una finta bomba vicino alla scuola Fermi di via Trionfale. È stato accompagnato negli uffici di polizia e ha detto di aver compiuto il gesto per problemi relazionali legati alla sua passata frequentazione dell’istituto.

Roma, finta bomba trovata nei pressi della scuola Fermi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nella tarda serata del 12 novembre. Il soggetto è stato notato mentre sistemava un oggetto nei pressi di una cabina elettrica, a ridosso della scuola. Gli agenti delle volanti della questura di Roma, intervenuti subito, hanno rilevato la presenza di materiale fissato con nastro adesivo nero, senza riuscire a identificarlo nell’immediatezza.

Poco dopo, alla stazione Monte Mario, una guardia particolare giurata ha fermato un uomo dal volto travisato e ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Durante il controllo, gli agenti gli hanno trovato del nastro adesivo compatibile con quello usato per fissare il manufatto vicino all’istituto.

Gli accertamenti della Digos

Il manufatto era accompagnato da un volantino con la sigla di un gruppo ideologicamente orientato su posizioni estremiste di destra e attivo sul web. Gli investigatori della Digos hanno accompagnato il soggetto in ufficio e sequestrato numeroso materiale informatico, ora al vaglio degli approfondimenti investigativi.

L’uomo avrebbe ammesso nell’immediatezza di essere l’autore del gesto, riconducendolo a difficoltà relazionali vissute durante la sua frequentazione della scuola. Al momento non risulta più iscritto all’istituto.

L’intervento è seguito anche alla prima segnalazione della dirigenza scolastica. La polizia ha riferito che da giorni le istituzioni stanno collaborando con i presidi per affrontare gli scenari emersi e che il partenariato proseguirà.