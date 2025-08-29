Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Como. Fermata una donna di 53 anni per tentata rapina aggravata e tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una pensionata. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in un’abitazione di via Borgovico, dove la vittima, una donna di 73 anni, è stata aggredita dopo aver ricevuto una telefonata truffaldina. L’arresto è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un vicino e al tempestivo intervento degli agenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Como sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 112 NUE. Un cittadino aveva segnalato delle grida provenienti dall’appartamento di una vicina in via Borgovico, facendo scattare l’allarme e l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti: la truffa e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una pensionata di 73 anni, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è spacciato per un capitano dei Carabinieri. L’uomo, con tono autoritario, ha informato la donna che la targa della sua auto era risultata coinvolta in una rapina avvenuta in una gioielleria. Per “escludere” i suoi gioielli dalla refurtiva della rapina, la donna sarebbe stata raggiunta a breve da un’incaricata che avrebbe dovuto visionare i preziosi.

Pochi minuti dopo, come annunciato nella telefonata, si è presentata alla porta la 53enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine e residente a Napoli. La donna ha insistito con insistenza per vedere i gioielli e l’oro della pensionata, cercando di convincerla a mostrarle i preziosi. Tuttavia, le pressioni sempre più forti hanno insospettito la vittima, che ha reagito iniziando a gridare per chiedere aiuto.

A quel punto, la truffatrice ha tentato di bloccare la fuga della donna, strattonandola e cercando di impedirle di allontanarsi. Vistasi scoperta e temendo l’arrivo di altre persone, la 53enne si è data alla fuga, abbandonando l’appartamento e cercando di far perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La prontezza del vicino di casa, che ha sentito le urla e ha immediatamente chiamato il 112, si è rivelata fondamentale. Gli agenti della Squadra Mobile di Como sono arrivati rapidamente sul posto, raccogliendo la testimonianza della vittima e acquisendo dettagli utili per l’identificazione della responsabile. Grazie alle informazioni raccolte e a una rapida attività di ricerca, la 53enne è stata rintracciata poco dopo presso la Stazione di Como San Giovanni, dove probabilmente stava cercando di lasciare la città.

La donna è stata quindi fermata e condotta in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti di polizia. Gli investigatori hanno inoltre proceduto a eseguire i primi accertamenti sul telefono cellulare in uso alla 53enne, al fine di ricostruire eventuali contatti con complici e verificare se la stessa fosse coinvolta in altri episodi simili.

Il ruolo della prevenzione e l’importanza delle segnalazioni

L’arresto della truffatrice mette in evidenza l’importanza delle campagne informative e degli incontri periodici organizzati dalla Polizia di Stato con la cittadinanza. Queste iniziative, mirate in particolare alla tutela delle fasce più vulnerabili come gli anziani, forniscono strumenti e consigli utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi da chi cerca di approfittare della buona fede delle persone.

La vicenda di via Borgovico dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per prevenire e contrastare i reati che colpiscono le persone più fragili. La tempestività della segnalazione e l’intervento degli agenti hanno permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima e di assicurare alla giustizia la responsabile.

Precedenti e indagini in corso

La 53enne arrestata, residente a Napoli, risulta già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli accertamenti sul suo telefono cellulare sono ancora in corso e potrebbero portare all’individuazione di altri complici o di ulteriori episodi di truffa e rapina ai danni di anziani. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la rete di contatti della donna e verificare se la stessa abbia agito in altre città.

La Polizia invita i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non aprire la porta a sconosciuti che si presentano come incaricati delle forze dell’ordine o di altri enti. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente il 112 o rivolgersi alle forze dell’ordine per verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Negli ultimi anni, le truffe ai danni di persone anziane sono diventate sempre più frequenti e sofisticate. I malviventi utilizzano spesso la tecnica della “telefonata del finto carabiniere” o del “finto avvocato”, facendo leva sulla paura e sull’ansia delle vittime per indurle a consegnare denaro o oggetti di valore. In molti casi, le vittime vengono scelte proprio perché considerate più vulnerabili e meno in grado di difendersi.

Le forze dell’ordine raccomandano di non fidarsi mai di chi, al telefono o di persona, chiede di mostrare o consegnare denaro e gioielli con la scusa di controlli o indagini. È importante ricordare che nessun rappresentante delle forze dell’ordine chiede mai di consegnare oggetti di valore a domicilio e che, in caso di dubbi, è sempre meglio chiedere aiuto a un familiare o contattare direttamente la Polizia.

Conclusioni e raccomandazioni

L’arresto della 53enne napoletana rappresenta un importante successo per la Polizia di Stato di Como nella lotta contro le truffe e le rapine ai danni degli anziani. L’episodio di via Borgovico sottolinea quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette.

La Polizia rinnova l’invito a partecipare agli incontri informativi organizzati sul territorio e a diffondere tra parenti e conoscenti le regole di comportamento per difendersi dalle truffe. Solo attraverso la prevenzione e la collaborazione sarà possibile ridurre il numero di episodi simili e garantire maggiore sicurezza alle persone più fragili della comunità.

