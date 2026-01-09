Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per truffa ai danni di un anziano a Padova, dopo avergli sottratto 3000 euro tra contanti e gioielli con la scusa di una finta perquisizione. I responsabili, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati individuati e bloccati dalla Polizia di Stato, che ha recuperato e restituito l’intera refurtiva alla vittima.

Il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio messe in atto dalla Questura di Padova. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nel contrasto alle truffe e ai reati contro il patrimonio, hanno agito prontamente nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, riuscendo a individuare e fermare i due sospetti poco dopo il colpo ai danni di un anziano residente in centro.

I due uomini, di 35 anni e 48 anni, originari della Campania e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, hanno messo in atto una truffa ai danni di un 93enne che vive da solo in un palazzo del centro di Padova. La vittima è stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi, che si è spacciato per appartenente alle forze dell’ordine, informandolo che la sua auto era stata vista sul luogo di un precedente furto. Con la scusa di dover effettuare una perquisizione, il truffatore ha convinto l’anziano ad aprire la porta di casa e a consegnare tutti i soldi e i gioielli in suo possesso, per “verificare” che non fossero provento di furto.

L’intervento della Polizia

La svolta è arrivata grazie all’intuito di una funzionaria della Polizia di Stato, che stava rincasando dopo il turno di servizio. La donna ha notato i due sospetti a bordo di una FIAT 500 a noleggio, già nota alle forze dell’ordine perché utilizzata in precedenti truffe ai danni di anziani in varie province del nord Italia. La vettura, in sosta a poche centinaia di metri dalla Questura, è stata subito segnalata e seguita da una pattuglia della Squadra Mobile, che ha monitorato ogni spostamento dei due uomini.

Il pedinamento e il fermo

Gli agenti hanno seguito l’auto fino a una via del centro, dove il 35enne è sceso dal veicolo ed è entrato in un palazzo dopo aver suonato al citofono, mentre il complice rimaneva a bordo con il motore acceso, osservando nervosamente l’ambiente circostante. Dopo circa 5 minuti, il sospetto è uscito di corsa dal palazzo e si è diretto verso l’auto, ma il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare entrambi prima che potessero fuggire.

La refurtiva recuperata

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel borsello del 35enne circa 1000 euro in contanti, quattro orologi e una catenina, per un valore complessivo di altri 2000 euro. Gli accertamenti svolti sul posto hanno confermato che i beni erano stati appena sottratti all’anziano residente nello stesso palazzo, vittima della truffa orchestrata dai due campani.

L’arresto e le conseguenze

I due uomini sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e, al termine degli accertamenti, arrestati per truffa ai danni dell’anziano. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima, che aveva già sporto denuncia. I due arrestati sono stati trattenuti in Questura in attesa della direttissima disposta dal Pubblico Ministero. Nei loro confronti, il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha emesso due fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno in città.

IPA