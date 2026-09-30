Finta rapina in gioielleria, 78enne consegna tutto alle truffatrici a Isernia: 2 arresti

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Due donne di origini campane sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Isernia per truffa aggravata ai danni di un uomo di 78 anni. L’operazione è stata condotta dopo un servizio di osservazione e pedinamento, che ha portato al fermo delle sospettate nei pressi della città molisana. Le indagate sono state trovate in possesso di 1740 euro in contanti e 190 grammi di monili in oro, restituiti alle vittime nella stessa giornata.

Le indagini e il fermo delle sospettate

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile si è concentrata su un’autovettura che si aggirava per le strade del comune di Agnone. Il veicolo, con a bordo le due donne, aveva destato sospetti in virtù delle numerose segnalazioni di truffe in corso nella provincia. Gli agenti, già in stato di allerta, hanno seguito l’auto fino a quando non è stata fermata nei pressi di Isernia. A seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti i contanti e i gioielli, nascosti addosso alla passeggera.

La dinamica della truffa ai danni dell’anziano

Dalle prime ricostruzioni, la truffa sarebbe stata messa in atto attraverso una telefonata ricevuta dall’uomo di 78 anni. Un complice delle indagate, fingendosi Carabiniere, avrebbe informato la vittima che poche ore prima era stata perpetrata una rapina in una gioielleria utilizzando un’auto a lui intestata, fornendo anche la targa del veicolo. Sotto pressione e credendo di collaborare con le forze dell’ordine, l’anziano è stato indotto a raccogliere tutti gli oggetti di valore e i contanti presenti in casa, per consentire presunti accertamenti sulla loro provenienza. L’uomo ha così consegnato i propri averi a una delle due donne, che si è poi data alla fuga.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Le due donne sono state tratte in arresto in flagranza di reato e deferite all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata. La refurtiva, composta da 1740 euro in contanti e 190 grammi di monili in oro, è stata restituita alle vittime nella stessa giornata, grazie alla tempestività dell’intervento degli agenti.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che le forze dell’ordine non richiedono mai denaro, gioielli o oggetti di valore per telefono o a domicilio per presunte “verifiche” o “accertamenti”. In caso di chiamate sospette, viene raccomandato di riagganciare immediatamente e contattare il NUE 112 o il 113.

Conclusioni

L’arresto delle due donne campane per truffa aggravata ai danni di un anziano di 78 anni sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La restituzione della refurtiva e la tempestività dell’intervento confermano l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto messe in campo dalla Polizia di Stato nella provincia di Isernia.

IPA