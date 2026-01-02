Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Chieri (Torino), dove una donna di 36 anni è stata fermata per furto aggravato ai danni di un’anziana. La vittima, ultraottantenne, è stata raggirata con uno stratagemma che ha permesso all’indagata di introdursi nella sua abitazione e impossessarsi di gioielli di valore.

Il raggiro ai danni dell’anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Chieri, in provincia di Torino. Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto aggravato ai danni di una persona anziana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una donna ultraottantenne, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto maresciallo delle Forze dell’ordine.

L’uomo le ha riferito che il marito si trovava in caserma perché la sua auto era stata utilizzata per una rapina in gioielleria. Con questa scusa, il falso maresciallo ha chiesto all’anziana di raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, spiegando che un “perito” sarebbe passato a verificarli per accertare che non fossero quelli sottratti durante la rapina.

L’ingresso in casa e il furto dei preziosi

Poco dopo la telefonata, la donna di 36 anni si è presentata all’abitazione dell’anziana, riuscendo a farsi consegnare i monili, tra cui un orologio Rolex dal valore di 15.000 euro. Approfittando della fiducia carpita con l’inganno, la truffatrice ha sottratto i preziosi e si è allontanata.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La Squadra Mobile, allertata dalla segnalazione, è intervenuta tempestivamente. Gli agenti hanno bloccato la donna poco dopo il furto, riuscendo a recuperare l’orologio di valore che è stato restituito alla legittima proprietaria. L’arresto è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Torino.

IPA