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Eseguito un arresto per truffa aggravata ai danni di una persona anziana nel quartiere Cenisia di Torino: un giovane italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una donna con il metodo del “finto appartenente alle Forze dell’Ordine”. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte del figlio della vittima.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una telefonata di allarme giunta alla Centrale Operativa della Questura di Torino. Un uomo ha segnalato un tentativo di truffa in corso ai danni della madre anziana, residente in via Fratelli Bandiera, nel quartiere Cenisia. La donna era stata contattata da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri, sostenendo che la targa dell’auto di famiglia fosse stata clonata e utilizzata per commettere un furto.

Il modus operandi del truffatore

Il malvivente, sfruttando la preoccupazione della vittima, ha spiegato che era necessario effettuare un controllo sui beni in oro presenti nell’abitazione, per accertarne la provenienza e verificare che non fossero oggetti di provenienza furtiva. Il truffatore ha inoltre annunciato che un suo “collega” sarebbe passato a casa per eseguire la verifica.

L’arresto in flagranza

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al personale del Commissariato di P.S. San Paolo, sono intervenuti tempestivamente. Hanno individuato il giovane sospetto proprio davanti alla porta dell’abitazione della vittima, bloccandolo prima che potesse portare a termine la truffa.

Gli accertamenti e il sequestro

Dai controlli effettuati sul posto, è emerso che il giovane, residente a Napoli, era in possesso di denaro contante e di alcune schede telefoniche, ritenute dagli investigatori strumenti utilizzati per la commissione della truffa. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

L’episodio avvenuto a Torino si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine per carpire la loro fiducia e sottrarre beni di valore. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.

IPA