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Due donne sono state denunciate per truffa ad Assisi, dopo che una vittima aveva versato 400 euro come caparra per il noleggio di un’auto mai consegnata. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato e ha portato all’identificazione delle responsabili, una delle quali con precedenti.

I fatti ad Assisi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da una donna che si era rivolta agli agenti del Commissariato di Assisi dopo essere stata raggirata durante una trattativa online per il noleggio di un veicolo.

La dinamica della truffa

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, dopo aver consultato un sito di autonoleggio, ha preso contatto tramite un’applicazione di messaggistica con un uomo che si era presentato come intermediario per il noleggio di un’auto. Dopo aver concordato i dettagli, la donna ha effettuato un bonifico di 400 euro a titolo di caparra, come richiesto dal presunto noleggiatore.

Al momento del ritiro del veicolo, la donna ha iniziato a nutrire sospetti, poiché non aveva ancora ricevuto il contratto di noleggio. Ha quindi contattato nuovamente l’uomo, il quale le ha riferito che, a causa di un disguido, la consegna non sarebbe stata possibile e che la somma versata le sarebbe stata rimborsata a breve.

Trascorsi alcuni giorni senza ricevere alcun rimborso, la vittima ha compreso di essere stata vittima di una truffa e si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Le indagini della Polizia

Ricevuta la querela, il personale del Commissariato di Assisi ha avviato una serie di accertamenti, concentrandosi sul numero di telefono utilizzato dal presunto noleggiatore e sul conto corrente su cui era stato accreditato il bonifico. Attraverso queste verifiche, gli agenti sono riusciti a risalire alle intestatarie del conto e del numero telefonico, identificando così le due donne coinvolte.

Le indagate, rispettivamente nate nel 1951 e nel 1973, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. Una delle due risulta già gravata da numerosi precedenti di Polizia.

L’intervento delle autorità

L’azione della Polizia di Stato si è rivelata fondamentale per ricostruire la catena degli eventi e individuare le responsabili. L’attività investigativa ha permesso di chiarire le modalità con cui la truffa è stata perpetrata e di raccogliere gli elementi necessari per il deferimento delle due donne all’Autorità Giudiziaria.

Il caso rappresenta un ulteriore esempio di come le truffe online, soprattutto nel settore dei servizi come il noleggio auto, siano sempre più diffuse e richiedano particolare attenzione da parte degli utenti.

IPA