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Due giovani di Aversa sono stati posti agli arresti domiciliari per furto pluriaggravato ai danni di un cittadino di Udine. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando i due, con la complicità di un terzo individuo, hanno sottratto gioielli e monete d’oro per un valore di 40.000 euro fingendosi carabinieri. Le misure cautelari sono state eseguite lunedì 4 maggio dagli agenti della Polizia di Stato di Udine e di Aversa, come disposto dal GIP di Udine, per prevenire la reiterazione del reato e l’inquinamento probatorio.

Le indagini e l’operazione congiunta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Udine e il Commissariato di PS di Aversa (CE). Gli agenti hanno eseguito due misure cautelari degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di due giovani aversani, rispettivamente di 26 anni e 29 anni. I due sono stati identificati come responsabili di un furto pluriaggravato avvenuto a Udine il 12 febbraio scorso.

La dinamica del furto

La mattina del 12 febbraio, i due giovani, insieme a un terzo complice ancora ignoto che svolgeva il ruolo di telefonista, hanno messo in atto un piano ben orchestrato. Fingendosi carabinieri, hanno contattato telefonicamente la vittima, un residente di Udine, convincendolo a raccogliere tutti gli oggetti in oro presenti in casa. Gli hanno fatto credere che dovevano verificare se tali beni fossero collegati a una precedente rapina ai danni di un gioielliere, su cui stavano indagando.

La vittima, fidandosi delle spiegazioni ricevute, ha raccolto diversi monili, monete e medaglie in oro, per un valore complessivo di circa 40.000 euro, e li ha mostrati a uno dei due truffatori, che si è presentato alla porta. Approfittando di un momento di distrazione, il falso carabiniere ha sottratto tutto l’oro e si è dato alla fuga a piedi, raggiungendo poi il complice che lo attendeva in auto. I due sono quindi rientrati in Campania.

L’attività investigativa e le misure cautelari

L’attività di polizia giudiziaria, condotta in stretta sinergia tra gli agenti di Udine e Aversa, ha permesso di raccogliere, nei giorni successivi al furto, gravi indizi di colpevolezza a carico dei due giovani. Le indagini hanno portato il GIP di Udine a ravvisare la necessità di applicare misure cautelari, sia per impedire la reiterazione del reato che per evitare l’inquinamento delle prove.

Lunedì 4 maggio, gli agenti hanno eseguito le ordinanze di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, assicurando così i due indagati alla giustizia. Resta ancora ignoto il terzo complice, che avrebbe svolto il ruolo di telefonista nell’organizzazione del furto.

Il valore del bottino e le conseguenze per la vittima

Il bottino sottratto ai danni del cittadino udinese ammonta a circa 40.000 euro tra gioielli, monete e medaglie in oro. La vittima, ingannata dalla falsa identità dei truffatori, ha subito un grave danno economico e psicologico. L’episodio mette in luce la pericolosità di simili truffe e la necessità di prestare la massima attenzione a chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine senza adeguata identificazione.

IPA