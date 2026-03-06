Finti appartamenti affittati a turisti per il Giubileo di Roma, smantellata una rete dedita alle truffe
Tre persone obbligate a dimora e 145.000 euro sequestrati per truffa e riciclaggio ai danni di turisti in cerca di alloggi a Roma.
Tre persone sottoposte all’obbligo di dimora e oltre 145.000 euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa e riciclaggio ai danni di turisti in cerca di alloggi a Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha permesso di ricostruire il meccanismo fraudolento messo in atto attraverso annunci online di appartamenti e camere inesistenti con l’obiettivo di sfruttare l’afflusso di visitatori previsto per il Giubileo.
La frode in occasione del Giubileo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Roma ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Il provvedimento ha disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone, indagate per i reati di truffa e riciclaggio.
L’attività investigativa è stata condotta dalla Compagnia di Velletri sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.
Il sistema della truffa: annunci online e società fittizie
L’inchiesta ha portato alla luce una truffa milionaria che si basava sulla pubblicazione di annunci su siti e piattaforme online. Gli annunci riguardavano appartamenti per locazioni brevi e camere in bed & breakfast a Roma, ma in realtà si trattava di offerte fasulle: gli immobili pubblicizzati erano inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. Le vittime erano soprattutto turisti, anche stranieri, che intendevano soggiornare nella Capitale in occasione del Giubileo.
Una volta che i turisti effettuavano i pagamenti tramite carta di credito, le somme venivano accreditate sui conti correnti di una società creata appositamente per raccogliere i proventi della truffa.
Da qui il denaro era rapidamente trasferito, tramite bonifici, ad altre società riconducibili al gruppo criminale, alcune delle quali con sede anche all’estero. Queste società, formalmente intestate a prestanome nullatenenti o con precedenti penali, servivano da schermo per rendere difficile l’identificazione dei veri beneficiari delle somme illecite.
Fatture false e ostacoli alle indagini
Per giustificare i trasferimenti di denaro venivano emesse fatture per operazioni inesistenti, così da conferire una parvenza di legalità ai flussi finanziari e complicare la ricostruzione dell’origine illecita del denaro da parte degli inquirenti.
Questo stratagemma ha reso più complesso il lavoro degli investigatori, che hanno dovuto ricostruire una rete di società e prestanome utilizzati per il riciclaggio.
Altri indagati e sequestro preventivo
Oltre ai tre presunti promotori della truffa e del riciclaggio, sono sedici persone indiziate di riciclaggio per aver effettuato operazioni finalizzate a nascondere l’origine illecita dei fondi e a ostacolare la tracciabilità delle somme.
Nel corso delle indagini è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 145.000 euro, rinvenuti sui conti della società destinataria dei versamenti fraudolenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.