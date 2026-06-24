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È di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Agrigento, dove un gruppo proveniente dal Catanese è stato fermato mentre tentava una truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un vicino di casa della vittima, che ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e bloccare i responsabili.

La segnalazione che ha dato il via alle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando un cittadino, vicino di casa dell’anziana presa di mira, si è insospettito dopo aver ricevuto una telefonata dalla donna. Quest’ultima aveva raccontato di essere stata contattata da alcune persone che, spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, le avevano chiesto di consegnare i suoi gioielli in oro.

I presunti autori della tentata truffa hanno agito con uno schema ormai tristemente noto: fingendosi Carabinieri, hanno sostenuto che i monili in oro della donna dovessero essere confrontati con quelli rubati in una rapina che sarebbe stata compiuta utilizzando un’auto intestata al padre della vittima. Tuttavia, questa vicenda si è rivelata del tutto inventata, come hanno poi accertato i militari.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto in flagranza

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’anziana. Alcuni militari, anche in abiti civili, hanno monitorato la situazione fino a quando uno dei presunti truffatori si è presentato per ritirare i gioielli.

Il giovane è stato immediatamente bloccato, nonostante abbia tentato di sottrarsi al controllo. Nel frattempo, altri Carabinieri hanno individuato e fermato anche i due complici, che si trovavano poco distante, in attesa a bordo di un’autovettura.

I tre fermati sono risultati provenienti dal Catanese: due maggiorenni e un minorenne. Dopo le formalità di rito, il minorenne è stato trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” di Palermo, mentre i due maggiorenni sono stati condotti alla Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.

IPA